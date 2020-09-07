Владимир Путин раскритиковал калужский мусор

Президент поручил заняться проблемой выработавших ресурс мусорных полигонов. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Среди чувствительных вопросов я бы назвал вопрос, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов, - сказал Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшу. - Область генерирует в год 2,5–3 миллиона тонн таких отходов, из них 0,5 миллиона тонн подлежит захоронению. Между тем из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок.

Шапшу пообещал президенту приложить больше усилий для внедрения раздельного сбора мусора.

- Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами, - рассказал он. - И конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем для рекультивации полигонов, которые отработали свой срок.

- Раздельный сбор – это правильное дело, но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом, - не согласился Путин. - Это многоплановая проблема, мы с вами об этом хорошо знаем.

Шапшу рассказал о проблемах, которые возникли в автомобилестроении. Для Калужской области, где немало предприятий автомобильного комплекса, это очень значимая часть экономики, но многое упирается в глубину локализации и определяющую ее «балльную систему».

Шапшу пообещал президенту приложить больше усилий для внедрения раздельного сбора мусора. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей, - сказал он. - И коронавирус, и экономика серьёзное давление оказали на этот сектор, можно было бы попробовать подкорректировать балльную систему, чтобы немного поддержать хотя бы на этом этапе наших автопроизводителей.

- Мы должны, действительно, думать о своих производителях, - ответил Путин. - Что касается корректировки балльной системы, то это отдельная тема, которая связана с обеспечением как раз интересов наших производителей. Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдём к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит.