Гуляют на последние: россияне установили новый рекорд по взятым автокредитам

Россияне установили новый рекорд по взятым автокредитам Фото: Shutterstock

ПУЗЫРЬ РАЗДУВАЕТСЯ

В России зафиксирован новый рекорд по выдаче автокредитов. По данным бюро «Эквифакс», в июле россияне взяли 82,6 тысячи кредитов на машины на общую сумму 64,4 млрд. руб. Для сравнения, в разгар карантина, в апреле банки заключили всего 16,6 тысяч автокредитных договоров.

По одной из версий, народ активно кредитуется ради личного транспорта из-за развернутых государством льготных программы на покупку новых авто отечественного производства, ценой не более 1,5 млн. рублей. 10-процентные скидки на определенные модели автомобилей можно получить, если он покупается впервые. Эти же 10% скинут семьям с двумя детьми. А дальневосточники по тем же условиям могут рассчитывать на 25-процентную скидку на авто с конвейера.

Автокредиты сейчас невероятно популярны. Но как обстоит вопрос с их выплатой? По данным КБ «Эквифакс», объем просроченной задолженности более 90 дней с начала года растет и, по июньским данным, составляет 54,2 млрд. руб.

Разумно ли сейчас множить долги, чтобы купить новую машину, если население и так закредитовано, а часть людей не в состоянии дисциплинированно гасить задолженность? К тому же, каршеринг процветает, доставка становится все более доступной и такси дешевеет день ото дня.

ВОПРОС ПСИХОЛОГИИ, А НЕ ЭКОНОМИКИ

По мнению экономиста Антона Шабанова, на этот вопрос нет универсального ответа, так как у каждой семьи находятся свои обстоятельства для покупки машины.

- Если человек живет один, у него нет загородной недвижимости, он мало передвигается по городу на большие расстояния, то нет смысла покупать машину. Но для семьи с двумя детьми нужны детские кресла, требуется ездить по поликлиникам, магазинам, кружкам, а если еще имеется загородная дача, каршеринг и такси невыгодны, - поясняет он.

Связи между огромным шквалом выдачи займов на машины и льготными автокредитами экономист не видит.

- Чтобы попасть под льготные кредиты, нужно соответствовать целому ряду критериев, и довольно-таки непростых, - подчеркивает Шабанов. - Если бы даже не было какой-то льготы, спрос бы все равно вырос, но это больше вопрос психологии, чем экономики.

ВСЕМУ ВИНОЙ ФИНАНСОВАЯ НЕГРАМОТНОСТЬ

Сумасшедший рост автокредитования эксперт объясняет двумя факторами: сезонностью и пандемией.

- К концу лета и ближе к зиме спрос на машины растет из года в год, но не такими сумасшедшими темпами, - объясняет наш собеседник. - Масло в огонь подлила эпидемия и так называемый эффект отложенного спроса. Те, кто хотел покупать, весной это делать боялись, сомневались, а сейчас поступают по принципу «Гуляют все!». Россияне собирают последние деньги и силы, чтобы исполнить мечту, обзавестись машиной. Потому что считают, что ждать дальше смысла нет. Ведь будущее для многих стало туманным. Но экономически это, мягко говоря, не очень оправдано и целесообразно. Такой бешеный рост потребления автомобилей не может быть вызван логическими и адекватными вещами. Если бы люди в стране были бы финансово грамотными, думаю, как минимум, половина этих сделок бы не состоялась.