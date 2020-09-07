Москвич нашел скрипку Страдивари в квартире умершей тети

В ближайшее время владелец инструмента отдаст его на реставрацию. Фото: Юрий Курносов

В квартиру тети в крошечном городке Узловая Тульской области москвич Юрий Курносов приехал, чтобы навести порядок. Полгода назад женщина умерла, не дожив до 90-летия всего пару месяцев. На смертном одре женщина намекнула племяннику на клад, который лежит на антресолях.

- Тетя год тяжело болела и я часто приезжал за ней ухаживать. Так вот однажды она сказала, что оставляет мне старинный музыкальный инструмент. Говорила, что это наследство от дяди Толи, ее мужа, которого не стало 10 лет назад. Я тогда этим словам значения не придал. А когда стал разбирать вещи, на шкафу обнаружил скрипку. Она была в бархатном чехле. Открыл, а там надпись: "Аntonius Straduarius”, - рассказал kp.ru москвич Юрий Курносов.

Фото: Юрий Курносов

На скрипке есть и дата производства: 1691-й год. В то время мастер смычковых инструментов был жив.

- Я забрал скрипку и передал экспертам. Ее подлинность мне уже подтвердили. Однако пока непонятно, сделал ее сам Страдивари или кто-то из его подмастерий, - рассказал Юрий.

Уже в ближайшее время Юрий отдаст инструмент на реставрацию, а потом планирует выставить скрипку на аукцион.

- Мне уже предлагали за нее 100 000 рублей, но думаю, что стоит она гораздо дороже, - признался счастливый наследник.

Фото: Юрий Курносов

Откуда инструмент взялся у дяди Толи, москвич может только гадать.

- Когда-то в детстве отец говорил мне, что в семье есть скрипка Страдивари. Но я только рассмеялся. Решил, что он просто шутит. Дядя Толя музыкой никогда не занимался — он был простым шахтером. Думаю, скрипка передавалась в семье по наследству. Но следы теряются вдали, - признался Юрий.

Фото: Юрий Курносов

Фото: Юрий Курносов

Кстати, решение об аукционе пока не окончательное. Возможно, москвич все-таки оставит скрипку себе. Кстати, сам он человек творческий, хоть и не музыкант. Юрий Курносов - директор Русской аналитической школы. Он автор семи книг об аналитике, а так же одного художественного романа, который был опубликован весной этого года.

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Еще одна скрипка Страдивари, изготовленная в 1721 году, была продана с аукциона в 2011 году за 9,8 миллиона фунтов стерлингов (15,9 миллиона долларов США). Сумма стала рекордной для лотов этой категории. Предыдущая рекордная стоимость скрипки Страдивари не превысила 4 миллионов долларов.