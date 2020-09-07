Три приема, как научить ребенка не бояться отвечать у доски

Часто в основе школьных проблем лежат причины психологические. Как родителям поддержать ребенка, который боится отвечать у доски? Фото: Shutterstock

Школьникам в России приходится нелегко. Согласно итогам исследования «Уверенность в процессе обучения», проведенного компанией Harris Insights & Analytics, дети у нас в стране больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок, 79% ребят переживают из-за того, что не могут учиться хорошо. Часто в основе школьных проблем лежат причины психологические. Как родителям поддержать ребенка, который боится отвечать у доски? Вместе с психологом Мариной Розеновой, профессором Московского государственного психолого-педагогического университета разбираемся, как родителям помочь своим детям в школьных делах.

Проблема: первоклашка боится отвечать у доски, потеет, бледнеет и слова сказать не может, хотя знает. Что делать?

КАК РЕШАТЬ:

1) СПОРЬТЕ НА РАВНЫХ С РЕБЕНКОМ

Страх публичных выступлений, - очень распространенная проблема и укоренена она нередко в отношениях внутри семьи, в том, что ребенок подавлен родителями, старшими братьями и сестрами, говорит наш эксперт. В такой семье у ребенка, по сути, нет собственного голоса. Он боится разговаривать с родителями, боится задавать вопросы. Если ребенок сделал что-то не так, то он пробует все скрыть от родителей, чтобы не попадать в эпицентр бушующего родительского гнева. Этот навык молчать и не проявляться переходит с ребенком и в школу, - отсюда его стеснительность при необходимости публично проявить себя.

- Если ребенок может дома быть спонтанным, может парировать высказывания взрослого, отстаивать свое мнение в разговоре, то ему проще отвечать урок в школе, потому что у него уже есть умение аргументировать свои высказывания и вести дискуссию, - говорит психолог Марина Розенова. – Поэтому родителям надо взять на заметку, что внутри семьи стоит приветствовать инициативу ребенка, спокойно реагировать на его высказывания.

2) РЕПЕТИРУЕМ ДОМА

Второе, что нужно сделать, это потренировать выступление ребенка в домашних условиях. Весь момент ответа урока можно порепетировать дома пошагово, начиная с того, как ребенок поднимает руку, выходит к доске, как он стоит, расправлены ли у него плечи, поднята ли голова, четко ли он говорит, слышно ли то, что ребенок рассказывает. На все эти моменты надо обращать внимание.

- Почему у спортсменов есть и утренняя и вечерняя тренировки? Потому что они формируют навык своего выступления в мельчайших деталях моторики, - рассказывает психолог Марина Розенова. – Так и выступление ребенка можно отрабатывать пошагово. В какой-то день отрабатываем телесные особенности, чтобы прямо стоял, чтобы грудная клетка была раскрыта, чтобы дыхание учился брать, потом подключаем работу над голосом и тренируем ответ каждого конкретного задания. Например, мои родители со мной тренировали доказательства теорем и после нескольких генеральных репетиций дома, я стала с успехом доказывать теоремы у доски.

Тренировать стоит и навыки самопрезентации. Как ваш ребенок представляется, как говорит свое имя и фамилию. В ответе важно все.

Важно! Чтобы урок пошел впрок, родителю нужно оставаться спокойным и доброжелательным все время тренировки.

3) НАПОМНИТЬ О ХОРОШЕМ

Используем и такой прием, как подключение положительного опыта. Напомните ребенку о том, когда в его жизни уже были успешные выступления на публике. Например, когда-то он хорошо рассказал стихотворение, или на семейном обеде поведал всем историю о том, как вы вместе ходили на рыбалку летом.

- Обязательно поддержите ребенка, скажите, что выступать на публике всем непросто, но необходимо. Приведите пример из своей жизни, например, как вам нужно сделать презентацию на работе по итогам проекта, скажите, что да, это бывает нелегко, но подготовка и тренировки помогают, и в итоге вы справляетесь. Сможет и он! И привносите в ваши занятия с ребенком легкость, юмор, творчество, - это помогает раскрепоститься, снимает страх и ребенок начинает получать от процесса обучения подлинное удовольствие, - рекомендует психолог Марина Розенова.

ВАЖНО! ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Важный момент: родителям нужно запастись терпением, потому что навык публичных выступлений формируется не сразу. Сначала привыкать начнет тело, потом сработает и кумулятивный – накопительный эффект психики. Ваши усилия обязательно дадут плоды, и ребенок научится отвечать в классе.

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