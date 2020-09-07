Хабенский сыграет Мюнхгаузена, а Рената Литвинова – стареющую кинозвезду

Константин Хабенский на сборе труппы МХТ имени Чехова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После скандального сбора труппы в середине лета, когда актеры предъявили своему худруку, что в театре почти нет (или их очень мало) новых спектаклей, что артисты сидят без работы, наконец, началась движуха.

Худрук Сергей Женовач был весьма бодр. Он анонсировал девять премьер. Предупредил, что театр ждет трудный сезон: «Нас очень много и все хотят работать». Пообещал закидать, загрузить актеров работой. И поделился планами. Актеры выслушали эти обещания и посулы благожелательно.

Сергей Женовач. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

10 октября на Малой сцене состоится первая премьера сезона: спектакль по повести Андрея Платонова «Ювенильное море». Автор инсценировки и режиссёр – Наталья Назарова. В главной роли Евгений Перевалов. «Платонов ведь очень остроумный автор, он – наследник Гоголя, из компании Маркеса. Мне хотелось бы в это непростое время поговорить о серьёзных вещах весело, – поделилась Наталья Назарова. – У нас получается временами страшная, временами весёлая и очень абсурдная сказка».

Актриса Светлана Устинова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ноябре на Основной сцене режиссёр Егор Перегудов представит спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева. Перегудов существенно «перемонтировал» и сократил авторский текст, но вроде бы "тургеневское кружево" никуда не исчезло. Будем надеяться. В спектакле заняты: Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, Павел Ворожцов, а также мхатовская молодежь - Надежда Калеганова, Кузьма Котрелёв, Софья Райзман.

Премьера спектакля Сергея Женовача «В окопах Сталинграда» по повести Виктора Некрасова, которая должна была выйти к 75-летию Победы, перенесена на будущий год. Из-за карантина репетиции пришлось отложить. Спектакль выйдет 9-го мая 2021 года. Ну а пока, по выражению Женовача, он «с Олешей покувыркается». Режиссер уже приступил к репетициям «Заговора чувств» по произведениям Юрия Олеши. В главных ролях – Михаил Пореченков и Артём Волобуев. Премьера состоится в декабре на Основной сцене.

Актеры Михаил Пореченков и Александр Семчев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рената Литвинова в качестве постановщика выпустит спектакль по своей новой пьесе «Звезда вашего периода» (по мотивам сценария культового фильма Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»). Рената сыграет главную роль – стареющую кинозвезду, которая с трудом этот факт переносит. Музыку к спектаклю сочиняет Земфира. «Забытая звезда кино – эта история неисчерпаемая. Я давно мечтала поставить в театре спектакль о кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной Музе – кино, которую нельзя предавать, иначе она отомстит», – говорит Рената Литвинова. Премьера запланирована на февраль.

Актеры Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, Игорь Верник и Михаил Пореченков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Режиссёр Уланбек Баялиев осуществит постановку пьесы Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Премьера - в марте. Это будет его вторая работа в Художественном театре: в прошлом сезоне Баялиев выпустил спектакль «Сахарный немец» по роману Сергея Клычкова.

На Основной сцене эстонский режиссёр Эльмо Нюганен поставит спектакль «Великая магия» по пьесе Эдуардо де Филиппо.

Режиссёр из Санкт-Петербурга Виктор Крамер готовит постановку по собственной инсценировке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». В главной роли Константин Хабенский. Спектакль должен выйти на Основной сцене в сентябре 2021 года, к открытию следующего сезона.

Актер Николай Чиндяйкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Режиссёр Михаил Рахлин поставит на Малой сцене спектакль «Омон Ра» по ранней прозе Виктора Пелевина.

Режиссер Филипп Янковский Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Женовач объявил о создании «Лаборатории режиссёрских дебютов» (копродукция с фестивалем «Уроки режиссуры»). Студенты-режиссёры старших курсов смогут реализовать свои идеи на Новой сцене с актёрами труппы. Самые удачные работы имеют шанс попасть в репертуар.

В перспективе талантливый Алвис Херманис, руководитель Нового Рижского театра, обещал сделать постановку в МХТ. В планах – спектакли Юрия Бутусова, режиссёра-хореографа Олега Глушкова и английского классика Саймона МакБерни.

7 ноября в МХТ им.Чехова пройдёт вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Олега Табакова.