Юлия Высоцкая покорила Венецианский кинофестиваль обнаженной спиной и нежными объятиями с мужем

На красной дорожке острова Лидо 83-летний мэтр появился в сопровождении жены Юлии Высоцкой. Фото: REUTERS

На 77-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма «Дорогие товарищи»: картина режиссера Андрея Кончаловского стала единственной российской лентой, участвующей в этом году в конкурсной программе. На красной дорожке острова Лидо 83-летний мэтр появился в сопровождении жены Юлии Высоцкой и сына Петра.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский представили картину "Дорогие товарищи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия, сыгравшая в картине мужа главную роль, выбрала для премьеры облегающее черное платье с обнаженной спиной и вышитым на груди золотым бантом. 47-летняя актриса выглядела элегантно и женственно: наряд идеально смотрелся на ее стройной фигуре. Образ дополнили босоножки на шпильках, волосы Юлия убрала в небрежный пучок.

Актриса выбрала наряд с открытой спиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для фотоколла Высоцкая переоделась в белоснежный брючный костюм. Актриса и ее супруг явно пребывали в приподнятом настроении: они с удовольствием позировали фотографам, нежно обнимаясь на камеру.

В Венеции Высоцкая и Кончаловский поселились в фешенебельном отеле «Belmond Cipriani» с великолепным видом на Венецианскую лагуну и Дворец дожей – в нем по традиции селятся все гости кинофестиваля. В сториз Юлия делится видеороликами о своем пребывании на фестивале и, конечно, не забывает о прекрасной итальянской кухне. Высоцкая и Кончаловский очень любят Италию и даже обзавелись недвижимостью в этой стране. Супруги купили дом в Тоскане, где они традиционно проводят каждое лето.

Для фотоколла Юлия переоделась в белый костюм. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 24 года. Супругам удалось пронести свою любовь через года, сохранив в браке пылкость и страсть. А ведь многие предрекали их союзу скорый крах из-за большой разницы в возрасте – целых 36 лет. Но, похоже, она совсем не мешает супругам. Впрочем, у Юлии Высоцкой есть свой секрет счастливого брака. Она выбрала классический вариант – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 46-летняя актриса прекрасно готовит, ее программа «Едим дома» много лет остается одной из самых рейтинговых на отечественном ТВ. Юля - автор нескольких кулинарных книг. При этом жена режиссера сохранила по-девичьи стройную фигуру. Многие удивляются: и как ей это удается, учитывая, что она постоянно готовит. Недавно актриса раскрыла свой секрет: "Готовить можно, есть - нет". Все, что она готовит перед камерой, съедает ее семья или члены съемочной группы. Сама Юля в лучшем случае только пробует свои кулинарные шедевры, ограничиваясь парой ложек или крошечными кусочками.

Супруги нежно обнимались перед камерами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» - будущие супруги ехали вместе в лифте. Дочери пары Марии сейчас 21 год, сыну Пете — 17 лет.

Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Три года назад Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.