Женщины-боссы «Спартака»: одну убили, вторую возненавидели. Теперь взять власть пробует жена Федуна

Зарема Салихова берет управление клубом в свои руки. Жестко зачищает противников, и защищает деньги своего супруга. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

День дерби ЦСКА – «Спартак» в этот раз необычный. 13 сентября не только состоится главный матч чемпионата. В этот день свое 34-летие будет отмечать Зарема Салихова – та самая спутница жизни Леонида Федуна, которая сейчас берет власть в «Спартаке» в свои руки.

На днях Зарема Салихова дала свое первое интервью на футбольную тему. Экс-модель из Уфы подтвердила, что влияет на решения по трансферам, и дала понять, что активно вмешивается в происходящие в клубе процессы. «Царица Зарема» (как ее принято сейчас называть в интернете) фактически объявила на весь свет: она входит в жесткий мир российского футбола, который, практически безраздельно принадлежит мужчинам. Но до нее было две попытки установить в «Спартаке» матриархат. Одна завершилась неудачей, другая – трагедией и заказным убийством.

КТО ТАКАЯ ЗАРЕМА САЛИХОВА

Это сейчас самый популярный запрос у спартаковских фанатов. Информации немного. Подтвержденной – еще меньше.

- Родилась 13 сентября 1986 года в Уфе. То есть прямо в день дерби ЦСКА – «Спартак» Зареме исполняется 34 года.

- В 18 лет стала «Мисс Русское радио Уфа». Вскоре в Москве финал конкурса закончился скандалом – большинство судей отдали победу Зареме, но главный спонсор отменил это решение, и Салиховой достался только утешительный приз.

- Имеет высшее экономическое образование.

- Снималась в более чем откровенной фотосессии для «Плейбой».

- В футбольном клубе Зарема Салихова занимается фондом «Спартак» - детям», считается что это ее проект.

Дальше идет информация неподтвержденная.

- Зарема считается женой основного акционера «Спартака» Леонида Федуна. Но нигде нет подтверждения официальный брак это или нет.

- Ходят слухи, что у Леонида Федуна и Заремы Салиховой чуть ли не трое совместных детей. Но опять же без подтверждения, и без понятия, когда успели.

- Так же нет информации, как долго они вместе. Первое их совместное фото, попавшее в прессу, датируется 2018 годом – на нем Зарема, Леонид Арнольдович и Мутко смотрят матч ЧМ-2018 Россия - Испания.

- В том же 2018 году Леонид Федун подарил своим детям от первого брака 2 процента акций «Лукойла». Стоят они примерно 1,2 млрд долларов. Дочь Федуна вскоре заняла 3-ю строчку списка «Форбс» самых богатых женщин России. Считается, что как раз тот момент дарения и был официальным расставанием Леонида Федуна с прежней семьей.

- В интернете ходит скан документа, согласно которому вскоре брат Леонида Федуна подарил Зареме Салиховой огромный участок земли в Серебряном бору с домом стоимость 1 млрд рублей. Чем не подарок на свадьбу?

На футбольную же сцену Зарема вышла только в 2019-2020 годах. Это оказалось бомбой. Потому что в российском футболе практически нет женщин. А в истории «Спартака» были две бизнес-леди. Но если одна из этих историй просто провальная, то еще одна закончилась контрольным выстрелом киллеров в голову.

УБИЙСТВО ГЕНДИРЕКТОРА

Генерального директора «Спартака» Ларису Нечаеву убили 15 июня 1997 года на ее даче в поселке Таратино Владимирской области. Босс главного футбольного клуба страны накануне заключила договор с охранной фирмой, но телохранителей ей должны были предоставить только 16 июня. А накануне Нечаева со своей подругой, братом-водителем и генералом таможни Валентином Поляковым уехали в далекую деревню. Там гендиректор получила две пули: одну в живот, вторую, контрольную – в голову.

Личности киллеров установили сразу же, но арестовать их не смогли - Алексей Здор и Владимир Тенашвили скрылись в Чечне. Заказчиков определить не удалось до сих пор. Основных версий было две. Первая – Нечаева хотела под брендом «Спартак» открыть сеть бензоколонок, связалась с преступными группировками, и все закончилось трагедией. Вторая версия более запутанная, она связана с переделом влияния в «Спартаке». Ларису Нечаеву, ранее занимавшуюся издательским бизнесом, в клуб привел Олег Романцев. Там бизнес-леди очень быстро сделала карьеру, замкнула на себя почти всю коммерцию и потоки от продажи игроков. Многих вокруг «Спартака» это не устраивало.

Какая из этих версий убийства правильная, неизвестно до сих пор.

ЗАВЕРШИНСКАЯ И «ЗОА-ПАРК»

Вторая женщина-босс в «Спартаке» появилась в начале 2000-х. Анна Завершинская пришла в клуб вместе с бизнесменом Андреем Червиченко. В 2003-м Анна Владимировна стала вице-президентом клуба. На тот момент ей не было и 30 лет. Завершинская занималась общей стратегией, каровыми вопросами, а в какой-то момент именно она вела почти все переговоры по трансферам. При ней в «Спартаке» появился, например, итальянский тренер Невио Скала и целый ряд игроков – как знаковых, таких как Павлюченко или Ковалевски, так и «культовых» - таких как Соса или Люк Зоа. Из-за камерунца болельщики стали называть «Спартак» и его странных легионеров «Зоа-парк». А фанаты красно-белых возненавидели как Червиченко, так и Завершинскую. После того, как «Спартак» оказался у Федуна, Завершинская исчезла из футбола.

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ У ЗАРЕМЫ

Пришло время для очередной попытки установления матриархата в «Спартаке». И для этого есть несколько предпосылок:

– Вокруг «Спартака» ходят слухи, что гендиректор «Лукойла» Вагит Алекперов полностью отошел от футбольных дел и весь «Спартак» отдал на откуп Федуну.

- Сам Леонид Федун не слишком сейчас загружен в «Лукойле», у него полно времени заниматься «Спартаком». Отсюда импульсивные высказывания о снятии с чемпионата и наезды на «Зенит».

- При этом Леонид Федун – мягкий руководитель. Он может вспылить, и назвать уволенного Карпина «сбитым летчиком», но потом остыть. И никто не слышал, чтобы Федун жестко наказывал топ-менеджеров за непрофессионализм или воровство. Но, рассказывают, Зарема не такая. Она умеет быть жесткой. Она способна «зачищать поляну», и отвечать оппонентам. Экс-гендиректор Томас Цорн уже почувствовал на себе это.

- А еще рассказывают, что Зарема Салихова деньги, которые Леонид Федун тратит на «Спартак», считает деньгами семьи. И если нет возможности избавиться от «Спартака», то надо хотя бы сделать так, чтобы у супруга не воровали.

ПОЧЕМУ У ЗАРЕМЫ МОЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ

Российский футбол – это все-таки мир мужчин. Очень мало примеров, когда руководящие должности здесь занимали женщины. А чтобы это было еще и успешно – такого не было никогда. Здесь много жести, подстав и грязной игры. Здесь очень просто обзавестись врагами, которые будут ждать любой ошибки. И они умеют быть изобретательными и безжалостными.

А главное испытание у Заремы Салиховой начнется, когда «Спартак» попадет в зону турбулентности. Зарему «засветили» в успешный момент – в тот период, когда команда неожиданно идет на первом месте. Но у нынешнего «Спартака» нет запаса прочности. Не так много шансов, что он удержится наверху. И тогда Зареме припомнят многое – и откровенные фотосессии в «Плейбое», и подарки от Леонида, и прошлую семью Федуна и много чего еще из того, что найдут из настоящего и прошлого. Но в любом случае «Спартак» останется верен себе – это клуб, который не даст скучать ни друзьям, ни врагам.