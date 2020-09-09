Хью Грант: «Я фантазировал, как меня позовет на встречу Горбачев»

Актер Хью Грант отмечает 60-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот так: мы и оглянуться не успели, а Хью Грант разменял шестой десяток и плавно перешел в разряд пожилых людей. Впрочем, слово «пожилой» к нему совершенно не прилипает. Он всегда выглядел моложе своих лет: есть в его внешности что-то мальчишеское, позволявшее и в 40, и в 50, и сейчас играть безответственных, падких на соблазны вертопрахов и раздолбаев.

В реальной жизни Грант мало похож на достопочтенного английского джентльмена. В 90-е он угодил в скандал с проституткой, который другому актеру стоил бы карьеры, в 2010-е стал отцом пятерых детей, которых параллельно рожали две разные женщины… Но публика относилась к этому с пониманием и за обаяние прощала Гранту все его эскапады.

«Я БЫЛ МИЛЫМ, НО ТАКИМ ЛЕНИВЫМ!»

Вообще Хью Грант родом из прекрасной, можно сказать - достойнейшей семьи. Отец - военный, дедушка по папиной линии - герой Второй мировой, среди более далеких предков - сплошные герцоги и маркизы (а также легендарный пират и поэт Уолтер Рэли, пользовавшийся благосклонностью Елизаветы I). Мать была преподавательницей французского и латыни. Естественно, и сам Хью получил прекрасное образование. Он закончил Оксфорд и мог бы сейчас быть солидным искусствоведом - если бы слово «солидность» в принципе можно было с ним увязать.

«Говорят, семье не без урода - вот я как раз был таким уродом», - вспоминал он много лет спустя. - «Мой старший брат, например, стал брокером, экспертом по финансам, зарабатывает много денег на… на деньгах. А я был глупым Хью - талантливым, милым и все такое, но таким ленивым! И таким идиотом во всем, что касалось денег и социального статуса!» В другом интервью он признавался: «У меня никогда не было невероятных амбиций. Я никогда не строил планов. Я хотел бы строить планы. Я завидую людям, у которых они есть. Но меня несет по течению».

В Оксфорде есть специальный фонд, финансирующий производство скромных студенческих фильмов. Именно в такой картине, которая называлась «Привилегированный», Хью и дебютировал. До того он выступал в студенческих театральных постановках, но всерьез к этому не относился, рассматривая актерство просто как «способ выпустить творческую энергию». Вообще он, кажется, после окончания университета планировал посвятить свою жизнь разной ерунде: то сочинял скетчи для телевидения, то рекламу для радио. Однако постепенно актерская профессия его засосала: он играл в театре, сколотил труппу юмористов, выступал с ней то на подмостках, то на телевидении… Потом были более серьезные роли в телепостановках. А в 1987-м он сыграл вторую роль в кино - в драме «Морис». И с ходу был назван лучшим актером на Венецианском кинофестивале.

Хью Грант в своей первой большой киноработе - фильме "Привилегированный", 1982 г. Фото: EAST NEWS

Но настоящей славы пришлось ждать еще несколько лет. Ее не принесли ни отлично сыгранная роль Фредерика Шопена в фильме «Экспромт», ни фильм ужасов Кена Расселла «Логово белого червя», ни появление в «Горькой Луне» Романа Полански. В фильмографии Гранта той поры можно найти и много откровенной ерунды (он потом объяснял: «Представьте, вам 25, и кто-то говорит: «Я плачу 50 тысяч фунтов за то, чтобы ты поехал на лето в Испанию и снимался там с тремя очень симпатичными актрисами. Вы не откажетесь, несмотря на то, что сценарий отдает халтурой!»)

C актрисой Кристин Скотт Томас в фильме "Горькая луна". Фото: EAST NEWS

Популярность пришла только в 1994-м, с малобюджетной комедией «Четыре свадьбы и одни похороны». Грант к тому моменту уже жалел, что выбрал карьеру актера, и собирался завязать с ней навсегда. Перед пробами он поклялся себе, что это последние пробы, на которые он идет. А перед премьерой готовился к провалу: когда он смотрел со съемочной группой отдельные сцены фильма, за 20 минут никто в зале даже не улыбнулся.

Энди Макдауэлл и Хью Грант на съемке "Четырех свадеб...". Фото: EAST NEWS

Но «Четыре свадьбы» неожиданно стали самым кассовым британским фильмом в истории и получили номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм года». И все завертелось: через несколько дней после выхода фильма Грант, по его собственным словам, получал «полторы тысячи сценариев в минуту». Он тут же стал дорогим гостем в Голливуде - и вскоре согласился играть в комедии «9 месяцев», которую снимал автор «Одного дома» Крис Коламбус.

ГРЕХОПАДЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ

В 1995 году журналист из Entertainment Weekly Бенджамин Светки встретился с Хью в Лос-Анджелесе. Грант сам в тот момент еще не осмотрел окрестности, и ездил по ним вместе с интервьюером. По дороге болтал обо всем, что придет в голову: «Я часто мечтаю, как меня пригласит на чай королева. А еще я мечтаю о принцессе Диане - но это слишком причудливые фантазии, чтобы о них рассказывать. А еще я мечтал встретиться с Горбачевым, когда он был у власти. У меня даже случались приступы паники, когда я представлял, как он пригласит меня на встречу, а мне окажется нечего надеть. Я посоветовался с братом, он предложил надеть халат. Я ответил, что не могу - это слишком ужасно. Тогда он предложил заодно надеть на меня свой халат. Так что я бы встретился с Горбачевым в двух халатах сразу. Как вам кажется, какой вывод сделал бы из этого психолог?»

Вскоре выяснилось, что во всем Лос-Анджелесе Гранта больше всего интересует место, где О. Дж. Симпсон предположительно убил свою жену. Хотя с момента убийства прошел уже год, место преступления все еще было оклеено полицейскими лентами. «А если отпечаток моей ноги окажется по ту сторону, меня внесут в число подозреваемых?» - страшно заинтересовался Грант, занес ногу и попытался наступить на землю. 35-летний мальчишка.

Актер в 1995 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На следующий день его арестовали. Но не по подозрению в убийстве, а за то, что застукали в машине, где он предавался блуду с проституткой по имени Дивайн Браун. В те времена люди еще не привыкли к тому, что порнографические видео с участием звезд типа Пэрис Хилтон или Памелы Андерсон постоянно проникают в интернет. То, что Гранта поймали с ночной бабочкой, обернулось огромным скандалом, фотографии, сделанные в полицейском участке, обошли все журналы и газеты мира. «Об этом писали, как о падении Берлинской стены» - вспоминал потом Светки. А Крис Коламбус, страшно обеспокоенный тем, как скандал отразится на судьбе его фильма, заметил: «Что ж, по крайней мере, с ним была женщина, а не животное!»

Гранту пришлось каяться в грехах публично. Он пришел на вечернее телешоу Джей Лено и там начал заниматься самобичеванием («Я чувствую, что заслуживаю порки!») Всех очень волновало, как отнесется к скандалу его девушка, актриса и модель Элизабет Херли. Нормально отнеслась: к тому моменту они с Хью были вместе уже восемь лет, и отношения между ними были уже не столько романтические, сколько дружеские, почти как у брата и сестры. Херли к тому же выступала в качестве продюсера фильмов с участием Гранта, и сама была заинтересована в том, чтобы скандал поскорее улегся (она даже ходила вместе с Хью на интервью, следя, чтобы он не ляпнул лишнего).

Впрочем, по-настоящему воспоминания о скандале выветрились только спустя несколько лет, когда Грант сыграл в «Ноттинг-хилле» и «Дневнике Бриджет Джонс», ставших суперхитами. Примерно в то же время, в начале 2000-х, Херли официально перешла из статуса его девушки в статус лучшей подруги (в нем она остается до сих пор).

«ХОЧУ, ЧТОБЫ К 70 ДЕТИ ЗА МНОЙ ПРИСМАТРИВАЛИ»

Грант казался всем убежденным холостяком. Но в 2011 году сплетникам из таблоидов показалось, что он все-таки вот-вот пойдет под венец: его стали видеть с китаянкой по имени Тинглан Хонг, заметили, что у нее округлился живот…

Хью Грант и Тинглан Хонг в 2011 году. Фото: EAST NEWS

«Меня все время спрашивают, особенно женщины - когда же у меня появятся дети. Я думаю, это хорошая мысль. Мне бы хотелось, чтобы они уже сейчас у меня были. Я не хочу быть семидесятилетним и одиноким. Я хочу, чтобы к тому моменту дети за мной присматривали» - говорил в то время Грант в интервью. И в сентябре 2011-го Тинглан родила ему дочь по имени Табита.

Но Хью оказался не так прост: через год у него родился сын от Анны Элизабет Эберштейн, телепродюсера из Швеции. А еще через четыре месяца - еще один сын, снова от Тинглан. А к 2015-му поспела вторая дочь - обратно от Анны.

Хью Грант и Анна Элизабет Эберштейн в 2017-м. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2018-м Анна родила еще одного ребенка, и тут уж Хью не выдержал - женился. Но, будучи не очень-то доброжелательно настроен к журналистам, не стал никак особо комментировать этот факт в интервью. Он вообще дает их редко и неохотно. А когда дает - прячется за иронией.

«У меня есть четверо детей, невеста и разнообразные бывшие, и всем нужны деньги - так что приходится работать!» - говорил он в 2016-м. - «Должен признать, что актерская игра для меня сегодня - как каникулы. И я пытаюсь ничего не усложнять: учу свои реплики, вовремя появляюсь на съемках, произношу все, как велит режиссер и иду домой менять пеленки!»

Да, кстати, с королевой Елизаветой II он все-таки встретился. И описывал это в своем обычном стиле: «Она была очаровательна, а я - немного пьян. И я спросил: «Скажите, а вам никогда не досаждают папарацци? Не было искушения трахнуть их по голове своей сумочкой?» А она ответила: «Нет. И не говорите ни о чем подобном с принцем Гарри!»

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ

«Четыре свадьбы и одни похороны» (1994)

«Разум и чувства» (1995)

«Ноттинг Хилл» (1999)

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

«Мой мальчик» (2002)

«Реальная любовь» (2003)

«Джентльмены» (2020)

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