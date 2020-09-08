«Comedy Woman» закрыли, а у меня семь кредитов!»: Надежда Ангарская сидит без работы, а Екатерина Варнава стала миллионершей

Екатерина Варнава за последние годы часто меняла внешность. Фото: ТНТ

«Comedy Woman» приносило артистам шоу не только гонорары за телеэфиры – девчонки много гастролировали, их приглашали на корпоративы. Год назад в сентябре заказчики платили за пятнадцатиминутное выступление артисток из «Comedy Woman» 15 тысяч евро. Гастроли и корпоративы сейчас приостановлены из-за пандемии, поэтому многие артисты спасались как раз работой на ТВ. Но «Comedy Woman» больше не снимают – слухи о закрытии проекта ходили давно. А сегодня их официально подтвердила одна из участниц.

«Закрыли! Приезжаю на собрание у продюсера такая возвышенная… Говорит: «Я закрываю проект!» - рассказала Надежда Ангарская в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube. - Десять с половиной лет и вот закрыли… Почему так? Изжил себя проект? Я бы сказала, что денег не приносит. У продюсеров другое видение. Надоело? Я не знаю, что там у них произошло, я не в бухгалтерии работаю».

Артистки 10 лет шутили на одной сцене. Фото: ТНТ

Ангарская говорит, что все отнеслись по-разному к этой новости. Сообщили об этом еще десять месяцев назад – в декабре. Надя после такой новости забеспокоилась о долгах перед банками – 37-летняя женщина одна растит сына после развода: «У меня внутри – у тебя семь кредитов! Сама не поняла, как это случилось! Семь, включая кредитные карты – влезла в них. Сейчас все закрыла – осталось три. Моя квартира до сих пор «висит» на мне. Все просчитано было – должна была к лету закрыть кредиты. Но просчиталась, так как мой последний спектакль был в январе. А последний корпоратив – в марте. Что мне приносит деньги – тем буду заниматься…»

Ангарская в этом году победила в «Последнем герое», активно развивает певческую карьеру. Артистка даже может отправиться на «Последний герой» еще раз. У остальных участниц «Comedy Woman» заработки также случайные в пандемию – съемки в кино, спектакли. Рекламы в соцсетях стало меньше, так как популярность артиста должна поддерживаться телеэфирами. Востребованными и высокооплачиваемыми артистами остаются Марина Федункив и Екатерина Варнава. Федункив занята в нескольких антрепризных спектаклях, снимается в кино и сериалах, рекламирует товары и услуги, а теперь Марина еще и поет. Но Федункив далеко до доходов миллионерши Кати! Варнава любимица рекламодателей, ведущая сразу нескольких телевизионных проектов, и топ-ведущая на корпоративных мероприятиях, которые постепенно возвращаются. Кроме того, у Варнавы 18 сентября премьера спектакля «Бульба. Пир» во дворце на Яузе – с режиссером постановки Александром Молочниковым Катя познакомилась весной, участвуя в проекте «Танцы со звездами». В общем, у Екатерины Варнавы в пандемию работы прибавилось. И если в этом году Forbes насчитал годовой доход Варнавы в сумме $1,2 млн. То, скорее всего, на следующий год эти цифры будут выше. Неплохо обстоят дела и у Екатерины Скулкиной — есть реклама, заказники. Из мужчин «выпускников» «Comedy Woman» востребован, состоятелен и успешен Александр Гудков, но его давно уже и не ассоциируют с этим проектом. Да и у Мити Хрусталева есть постоянная работа на ТВ и в рекламе.

Ну а поклонники «Comedy Woman» еще надеются, что шоу когда-нибудь возобновят.