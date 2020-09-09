Чесать или не чесать - вот в чем вопрос. Ученые на него ответили

То, что чешется, лучше потереть Фото: EAST NEWS

То место, которое чешется, мы обычно чешем. Чтобы зуд унять. Подобное механическое воздействие, как правило, приносит результат. И двойное удовольствие: избавление от зуда и приятные ощущения, вызванные самим почесыванием. Если, конечно, не усердствовать настолько, чтобы расчесать до крови зудящее место.

Однако, как недавно выяснилось: есть не менее приятный, но куда более действенный и безопасный метод. Оказывается, эффективнее не чесать, а поглаживать беспокоящий участок кожи, мягко растирая его размеренными движениями (strokе).

Феномен обнаружили американские и тайваньские неврологи. Их эксперименты на мышах, которыми руководили Кент Сакаи (Kent Sakai) и Кристен Сандерс (Kristen M. Sanders) из Университета Майами (University of Miami Miller School of Medicine), позволили объяснить и механизм феномена.

Ученые, искусственно вызывая у мышей зуд, чесали их и поглаживали. Регистрировали при этом реакцию нейронов спинного мозга, активность которых связана и с зудом, и с его подавлением. На поглаживания нейроны реагировали лучше и быстрее.

Картинка из научной работы, иллюстрирующая феномен.

В итоге неврологи пришли к выводу: поглаживание запускает каскад реакций, в результате которых включаются нейроны спинного мозга, отвечающие за чувствительность, и те, которые ее подавляют.

О том, как правильно чесаться, исследователи (Kent Sakai, Kristen M. Sanders, Shing-Hong Lin, Darya Pavlenko, Hideki Funahashi, Taisa Lozada, Shuanglin Hao, Chih-Cheng Chen, Tasuku Akiyama) подробно рассказали в The Journal of Neuroscience. Коротко – на портале Medicalxpress.

КСТАТИ

А если чесать, то что?

Как правильно чесаться, теперь ясно. Ученые из Майами надоумили. Но прежде их коллеги выяснили, что чесать и где. Получили признание. Хотя и не такое, какое ожидали. Авторы исследований стали лауреатами потешных Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize).

В 2016 году премии по медицине были удостоены Кристоф Хельмчен с коллегами (Christoph Helmchen, Carina Palzer, Thomas Munte, Silke Anders, and Andreas Sprenger), которые рекомендовали в журнале PLoS ONE чесаться перед зеркалом. И чесать не то место, которое чешется, а симметричное ему - с противоположной стороны. То есть, если чешется левое ухо, то надо, глядя в зеркало, чесать правое. И наоборот. Зуд в этом случае: как уверяют ученые, утихает быстрее, чем при «прямом» почесывании.

В 2019 Шнобелевская премия мира была присуждена большой группе ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США. В их исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев, зуд у которых вызывали искусственно посредством жгучей травы. Чесали добровольцы локти, спины и предплечья — места, которые чаще других бывают поражены при экземах и дерматитах. Чесали и радовались, избавляясь от зуда. Подопытные заверяли: чесать спину и локти гораздо приятнее, чем предплечья.

Об экспериментах, которые принесли победу лауреатам прошлого года, ученые (G.A. bin Saif, A.D.P. Papoiu, L. Banari, F. McGlone, S.G. Kwatra, Y.-H. Chan and G. Yosipovitch) рассказали в British Journal of Dermatology.

Потянет ли нынешнее исследование на Шнобелевскую премию? Скоро станет известно. На 17 сентября 2020 года намечена очередная – 30-я по счету - церемония вручения потешных премий. Из-за пандемии она пройдет online.

«Комитет по Шнобелевским премиям», состоящий из сотрудников американского юмористического журнала «Annals of Improbable Research» (Анналы невероятных исследований) отмечает сомнительные, а то и дурацкие достижения в различных областях науки. Главное, чтобы исследования, проведенные лауреатами, соответствовали основополагающему принципу Ig Nobel Prize: «сначала насмешили, а потом заставили задуматься».