В Минске снова "бабий бунт". Прекрасный и беспощадный!

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Странная история с пропажей и прорывом через границу Украины белорусской оппозиционерки Марией Колесниковой и ее друзей, вылилась в Минске в очередной «бабий бунт». Сбор митингующих (эй, Минск, сколько можно?!) проходил по уже отточенной как лезвие ножа «революции» схеме: днем телеграмм-каналы дружно призвали собраться возле Комаровского рынка и поддержать «Нашу Машу». И вечером женщины послушно пришли их Машу поддержать. Как водится, с бело-красно-белыми флагами и креативом.

- Машу! Машу! Машу! - сначала шумно требовала толпа. А потом понеслись оскорбления в адрес Лукашенко и призывы отдать немедленно власть.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики, также читающие интернет, были уже на месте. Монотонные просьбы разойтись помогали слабо. И вскоре особо активных девушек стали выдергивать из толпы и сажать по милицейским микроавтобусам. Что для Минска было нетипично. Женщин силовики до сиз пор обходили стороной.

В ответ закаленные в стычках с ОМОНом женщины применили одно из своих самых страшных «оружий» - площадь по команде огласилась дружным визгом, переходящим в ультразвук. Акустическое сопровождение действа дополнялось клаксонами из проезжавших машин.

Но были у оппозиционерок и новые приемы борьбы. Из последнего, модного — приблизиться к милиционерам и внезапным броском вперед сорвать с тех маски. Протестная легенда гласит, что силовик, оставшийся без маски, пугается, что его узнают, и убегает.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И тактика работает! После того, как с одного из оперов стянули маску, тот действительно отступил за спины сослуживцев.

А опасаться и впрямь есть чего: лицо силовика моментально попадает на сотни камер мобильников, и вскоре «революционные» соцсети уже сообщают, как его зовут, где он живет, кто его жена и в какую школу ходят дети. И кто его знает, как аукнутся его семье эти «знания» на фоне призывов к расправе над «карателями», создания неких «отрядов самообороны» и намеков, что на руках у белорусов — 200 тысяч только легальных стволов...

Девушек тем временем становилось все больше, и вскоре марш двинулся в сторону проспекта Независимости, обрастая солидным «хвостом». Как и прежде, шли исключительно по тротуарам, не мешая проезду машин и переходя дороги исключительно на зеленый светофор.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Закончился праздник непослушания на проспекте Машерова. Подъехавшие омоновцы рассекли толпу на части и снова стали рассаживать активисток по автозакам. Те сдаваться без боя не собирались. И, согласно инструкциям, гуляющим по польским телеграмм-каналам, сцепились локтями. Так что силовикам приходилось изрядно попотеть, выдергивая очередную пассажирку автозака. Все это, конечно же, под все новые визги на весь Минск.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

А кое-где слабый пол даже переходил в атаку, нападая с кулачками на милиционеров. За что тоже оказывался в автозаках.

Не обошлось и без безумных мамаш. Одна из женщин с малолетним ребенком на руках так храбро шла в гущу задержаний, что возмутила даже товарок по борьбе. Они оттащили и усовестили ее. Мамаша в ответ лишь пообещала снова прийти на первый же подобный марш. И ведь обещание свое она выполнит…

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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