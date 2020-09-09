Овечкин может вернуться из НХЛ в Россию: его ждут в «Динамо»

Александр Овечкин может вернуться в Россию Фото: EAST NEWS

Александр Великий может в скором будущем покинуть НХЛ. Космический контракт Александра Овечкина на 124 млн долларов с «Вашингтон Кэпиталз» скоро заканчивается. Стороны вроде бы начали переговоры о продлении соглашения, но они тут же оказались на паузе. А в родном клубе Овечкина московском «Динамо» уже объявили, что будут готовы сделать Александру предложение.

Контракт Александра Овечкина, который он заключил в 2008 году, казался бомбой. Впервые в истории НХЛ сума соглашения превысила сто миллионов долларов: за 13 лет «Вашингтон» должен был заплатить русскому форварду 124 млн долларов! Двенадцать лет назад у Овечкина было и предложение из России. Один из российских клубов (скорее всего - то же «Динамо») предлагал ему зарплату 7 млн долларов в год. С учетом налогов вполне себе конкурентная сумма. И сейчас история может повториться.

За это время многое изменилось. Прежде всего, Овечкин стал старше – через несколько дней ему исполняется 35 лет. Но в то же время он превратился в настоящую легенду НХЛ. Он взял «Кубок Стэнли» и собрал целый музей личных призов – одних только «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного сезона) у него 9 штук! А также переписал кучу рекордов – стал самым титулованный европейцем за всю историю НХЛ, и вообще по количеству индивидуальных призов уступает только символу лиги - Уэйну Гретцки. А в истории «Кэпиталз» разве что вратарские рекорды не побиты Овечкиным.

И все это, конечно, обязывает «Вашингтон» ко многому: как не дать большой контракт главной, и, что важно, – еще живой и действующей легенде клуба?! Как можно пожалеть 10 млн долларов за еще один год совместной жизни? Или 20-22 млн за три года счастья обладать ярчайшей звездой НХЛ всех времен?

Овечкин не раз обещал завершить спортивную карьеру в России Фото: EAST NEWS

Но шансы есть и у «Динамо». И вот они:

1. Овечкин не раз и не два обещал завершить карьеру в России. И он говорил, что не собирается играть до тех пор, пока не сотрутся колени, чтобы потом всю жизнь не сидеть на таблетках. 35 лет – хороший возраст, чтобы задуматься о будущем.

2. В НХЛ уже не все довольны Александром Великим. На днях журналисты распускали слухи, что Овечкин во время последнего плей-офф вместо того, чтобы думать о хоккее, устраивал вечеринки. И на форварда «Вашингтона» подобные обвинения сыплются постоянно.

3. У «Вашингтона» тупо нет денег. В НХЛ действует жесткий потолок зарплат, и у клуба через год останется только 24 млн долларов на десяток игроков. Отдать половину этой суммы одной, пусть и самой главной звезде?! Бухгалтерия «Вашингтона» бухнется в обморок.

4. Олимпиада. Овечкин мечтает стать олимпийским чемпионом. Вроде бы игроков НХЛ обещают отпустить в Пекин-2022, но как там все будет – еще вопрос.

А для «Динамо» и вообще КХЛ Александр Овечкин может стать настоящим символом. У Континентальной хоккейной лиги большие проблемы с узнаваемыми звездами. Обычные люди знать не знают лидеров клубов КХЛ. Александр Овечкин точно бы на пору сезонов поднял интерес ко всей лиге как со стороны болельщиков, так и со стороны спонсоров.