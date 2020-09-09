Авангард Леонтьев чутко и внимательно сыграл Фому Опискина

Актер Авангард Леонтьев в спектакле "Страсти по Фоме". Фото: theatreofnations.ru

В Театре Наций вышел новый спектакль «Страсти по Фоме» по повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Режиссер и автор инсценировки - дважды лауреат премии «Золотая маска» Евгений Марчелли.

На роль приживалы Фомы Опискина он пригласил народного артиста Авангарда Леонтьева. И с этим распределением - по образу, типажу, не говоря о профессиональной оснащенности артиста - попал в десятку.

«Хотя я боюсь работать с режиссерами, педагогами (а Авангард Николаевич – и режиссер, и педагог), опасаюсь, что мне будут навязывать свое видение, - поделился сомнениями Марчелли. - Но он – чуткий, внимательно слушающий артист».

Фото: theatreofnations.ru

Роль полковника Ростанева режиссер предложил Владимиру Майзингеру и Виталию Кищенко (они играют в очередь). С обоими Марчелли знаком давно. Они были в его актерском активе, когда он руководил Ярославским театром им. Волкова, как и Анастасия Светлова, которая там же была ведущей артисткой. В спектакле «Страсти по Фоме» она играет дальнюю родственницу полковник экзальтированную Татьяну Ивановну. И Юлия Хлынина ранее участвовала в спектакле Марчелли. Теперь она – гувернантка Настенька Ежевикина, в которую влюблен полковник. Есть и другие актерские пересечения из прежних работ режиссера. К «свою» команду влились народная артистка Ольга Волкова, актер Юрий Нифонтов и неподражаемая Анна Галинова (хорошо знакомая зрителям Театра Наций).

Вот такой значительный актерский ансамбль рассказывает совершенно нелепую историю о том, как один самодур и тиран Фома Фомич подчиняет себе неглупых (а глупых тем более) людей, ввергает их в бесконечную рефлексию, сомнения и внутреннюю ожесточенную борьбу. И если случайный человек попадает в гости к полковнику, он чувствует себя как в сумасшедшем доме. Между домочадцами все время кипят страсти вокруг одной персоны - Фомы Опискина, желающего установить свои порядки.

Режиссер поставил перед актерами непростую задачу – подкидывать дровишки в этот конфликт, опираясь на довольно монотонную мизансцену. Весь первый акт - это почти бесконечное застолье. Завтрак – это продолжение вчерашнего ужина, плавно вытекающий из позавчерашнего обеда. Действие – это поедание удивительных блюд и долгие беседы. Удержать внимание зрителей может только актерская игра и тончайшие интонации.

- Я хочу, чтобы зритель ахнул: это же история про меня! – говорит Марчелли. – Зачем я подчиняюсь? Почему тонкий нежный добрый полковник Ростанев малодушно покоряется эгоистичному, жестокому Фоме Опискину? Он не умеет побеждать? Почему не может противостоять откровенной глупости, хамству, ханжеству? Ведь все понимает, но подчиняется.

Фото: theatreofnations.ru

Режиссер хотел рассказать отчасти и свою личную историю. Так совпало, что год назад Евгений Марчелли оказался без театра. После скандала, когда часть труппы Ярославского театра, которым в то время он руководил, потребовала увольнения своего директора Алексея Туркалова (и он был уволен), худруку (то есть Марчелли) был объявлен выговор за репутационные потери, за то, что не сумел решить конфликт. После этого он сам ушел с должности. В течение года был свободным художником. Теперь уже нет - возглавил театр им.Моссовета. А тогда посвятил работе над инсценировкой повести Достоевского столько времени, сколько требовалось.

За сценографию к спектаклю «Страсти по Фоме» и костюмы «в эпохе» ХIХ века отвечала Екатерина Джагарова. Она предложила эффектное решение с видеопроекцией на заднике сцены в виде живых картин. Смотрит на эти картины зритель и любуется: то на них пролетают гуси, то как Венера на полотне Боттичелли появляется обнаженная Юлия Хлынина. Красиво.

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