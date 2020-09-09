Из-за лесных пожаров небо над Америкой стало красным

Очевидцы рассказывают о падающих с неба тлеющих углях и оседающем на домах и улицах пепле.

Сильная жара, затянувшаяся засуха и ураганный ветер привели к лесным пожарам сразу в нескольких штатах Америки. Стихия накрыла западную половину США - Орегон, Калифорнию, Вашингтон и Колорадо.

Из оказавшихся в зоне огня населенных пунктов уже эвакуированы десятки тысяч жителей. В безопасные места перевезены в том числе и 1450 заключенных из трех тюрем.

Сильнее всего страдает экология. Местные жители заметили необычный эффект от пожаров в штате Орегон, где сложилась самая тяжёлая ситуация.

Из-за множества очагов огня и смога небо над городом Салем и соседними с ним поселениями в Орегоне стало кроваво-красным. Таким "апокалиптическим" видео делятся в соцсетях пользователи. Очевидцы рассказывают о падающих с неба тлеющих углях и оседающем на домах и улицах пепле. От дыма в домах не спасают даже плотно запертые двери и окна.

Только в штате Орегон пожарами охвачены более 90 тысяч гектаров леса. В начале недели, 8 сентября, губернатор штата Кейт Браун объявила чрезвычайное положение. "Это событие, которое случается раз в поколение", - так губернатор оценила ситуацию с пожарами.