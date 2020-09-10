Сын Наташи Королевой запретил ей заводить ребенка от суррогатной матери

Наташа Королева рассказала о потере ребенка и мечтах о материнстве. Фото: кадр видео.

Наталья Королева и Сергей Глушко воспитывают единственного сына Архипа: сейчас ему 18 лет. Певица никогда не скрывала, что хотела бы еще детей. И несколько лет назад ей удалось забеременеть. Но мечтам артистки о материнстве не суждено было осуществится. Как раз в тот момент разразился страшный скандал: в Интернете появились интимные снимки Королевой, снятые для домашнего архива.

- И тут грянул этот стресс: весь мир рассматривал твои трещинки, которые для них не предназначались... Конечно, я попала в больницу, под капельницы, к психотерапевту. На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить, - рассказала Королева в интервью PeopleTalk TV.

Наталья долго приходила в себя: по ее словам, ей помогли медитация, музыка и помощь близких. Королева не оставила мечту о ребенке и недавно попробовала поговорить на эту тему с родными. 47-летняя певица предложила мужу воспользоваться услугами суррогатной матери. Но сын пары воспринял эту идею в штыки.

- Я говорю: «Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня», - рассказала звезда. - Архип сразу сказал: «Не надо, я не хочу». Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: «Не знаю». Кажется, надо внуков ждать».

Сыну певицы Архипу 18 лет. Фото: Инстаграм.

В браке со стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, певица живет уже больше 17 лет. Их роман разгорелся после того, как Наталья развелась с композитором Игорем Николаевым. Королева и Николаев были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса 90-х. Неудивительно, что молва постоянно пытается вновь свести бывших супругов. Но Наталья развеяла мечты поклонников, заявив, что у них с Николаевым не осталось близких отношений. Певица даже не может сказать, что их с Игорем связывает дружба. Хотя изредка они все-таки общаются.

Артистка говорит, что у нее нет дружеских отношений с Игорем Николаевым. Фото: кадр видео.

- Отношений как таковых — нет. Мы не видимся, не встречаемся, по ресторанам не сидим, - призналась Королева. - Но недавно случайно встретились в самолете. Летела в Алматы, идем на взлет — и тут резкий ветер. Фактически мы видели, как крыло чуть не задело взлетную полосу... Набухался тогда весь бизнес-класс. Естественно, это был прекраснейший полет, было о чем поговорить, что вспомнить.