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Происшествия

В Москве 81-летнего пенсионера обокрали на 20 миллионов рублей

Мошенники убедили дедушку, что ему полагается огромная компенсация за приобретение БАДов
Иван РУНЕВ
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Сейчас злоумышленников ищет полиция, уже заведено уголовное дело по статье “мошенничество”.

Сейчас злоумышленников ищет полиция, уже заведено уголовное дело по статье “мошенничество”.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений Григорьевич Старченко заслуженный работник энергетической отрасли страны. Он на протяжении 54 лет координировал изготовление оборудования для АЭС. Сейчас пенсионер является научным руководителем института ЦНИИТМАШ.

В конце прошлого года Евгению Григорьевичу стали названивать неизвестные ему люди, которые складно заговаривали пенсионеру зубы. Неизвестные убеждали мужчину, что ему положена очень большая компенсация за приобретение биологических добавок ранее. А дальше была рабочая схема подобных мошенников: аферисты рассказали Евгению Григорьевичу, что для получения выплат необходимо внести определенную сумму.

Как установила полиция, с октября по конец июля 81-летний пенсионер перевел аферистам на неустановленные счета около 20 миллионов рублей, что является мошенничеством в особо крупном размере, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что мошенники были настолько бесстрашными, что даже приезжали к Евгению Григорьевичу домой за очередной выплатой. Сейчас злоумышленников ищет полиция, уже заведено уголовное дело по статье “мошенничество”.

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