МыВместе: Добровольческий форум собрал 1,5 тысячи донских волонтеров

Добровольческий форум #МыВместе состоялся накануне, 9 сентября. Фото: donland.ru

Именно в трудные времена особо ценится поддержка. Она просто необходима тем, кто нуждается в помощи, и тем, кому трудно. Надо сказать, в дни пандемии, благодаря волонтерам, такую помощь получили десятки тысяч (!) жителей Ростовской области. Добровольцы доставляли им продовольственные товары, помогали покупать необходимые лекарства, развозили бесплатные продуктовые наборы, оказывали юридическую, психологическую и информационную поддержку.

«ТОЛЬКО СООБЩА МЫ МОЖЕМ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ»

Добровольческий форум #МыВместе состоялся накануне, 9 сентября, в режиме видеоконференции. На нем собрались около 1,5 тысячи волонтеров из всех городов и районов Дона. Все они – участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая проходила в период острой фазы пандемии - с марта по июль этого года. Участие в форуме принял и глава донского региона.

Василий Голубев поблагодарил всех добровольцев за помощь в поддержке людей старшего поколения во время пандемии. Он рассказал, что только за период проведения акции донские волонтеры выполнили почти 43 тысячи (!) заявки от жителей области, находящихся в группе риска. Помощь была оказана и пяти тысячам ветеранов Великой Отечественной войны. Более трех тысяч волонтеров, не покладая рук стремились помочь всем и каждому - тем, кто просил о помощи, и кому она была жизненно необходима.

- Хочу сказать вам спасибо, - обратился к участникам форума Василий Юрьевич. - Я видел в глазах многих людей благодарность за то, что их не составили без внимания. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе. Неслучайно именно такой девиз у нашего форума. Только сообща мы можем преодолевать трудности, покорять новые вершины, двигаться вперед и развиваться.

В финале форума самые активные волонтеры были награждены памятными медалями президента РФ. Фото: donland.ru

«ПОЖАТЬ РУКУ НАСТОЯЩИМ ЛЮДЯМ»

Глава региона отметил важность развития добровольческого движения в Ростовской области.

- Волонтерское движение на Дону отличается энтузиазмом и активностью, - добавил он. - Оно является одним из самых крупных в России и объединяет десятки тысяч людей. Ведь в сложной ситуации поддержка особо ценится, это порой единственная возможность преодолевать трудности, покорять новые вершины и добиваться побед.

В финале форума самые активные волонтеры были награждены памятными медалями президента России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и получили благодарности правительства Ростовской области.

Торжественное награждение прошло одновременно во всех районах на территории Дона.

- Прошу глав муниципалитетов лично вручить награды волонтерам - это важно, - поручил Василий Голубев. - У вас есть возможность пожать руку настоящим людям. Убежден, если мы будет держаться вместе, улучшение жизни Донского края будет идти заметно быстрее.