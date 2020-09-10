Что почитать в сентябре: Новый роман Алексея Иванова, книга для тех, кто хихикает над Гретой Тунберг, и анекдоты про классиков литературы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Иванов

«Быть Ивановым»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Алексей Иванов, автор «Сердца Пармы», «Золота бунта», «Общаги-на-крови», «Географ глобус пропил», «Ненастья», «Тобола», «Пищеблока» и еще многих бестселлеров, в середине 2000-х обзавелся персональным сайтом. И там была рубрика «Вопрос автору»: кто угодно мог спросить Алексея о чем угодно и получить ответ. Из этих вопросов и ответов за 15 лет собралась полноценная книжка - как бы гигантское интервью с одним из самых популярных современных росийских прозаиков.

Темы - самые разные: от судеб России до «Любите ли вы кошек?» (конечно, любит: «Для чего коты в жизни? Для красоты. Чтобы о боге помнили»). От недовольства режиссерами, снимавшими фильмы по ивановским сценариям («Царь» Павла Лунгина, «Тобол» Игоря Зайцева) до рекомендаций - какие книги лучше читать, чтобы узнать русскую нацию и характер (по мнению Иванова - романы Виктора Астафьева и пьесы Василия Сигарева). От противостояния «Москва - провинция» (напомним, писатель живет на Урале, и там разворачивается действие известнейших его книг), до рассуждений об опасностях интернета («Беда интернета не в том, что там пишут неграмотно. Грамотные всегда были в меньшинстве. Беда интернета в том, что неграмотность он делает легитимной. Легитимность любои человеческой потребности и слабости, даже самои неприемлемой для общества, и делает интернет разрушительным. (…) Проблема новой коммуникации в том, что она потакает всем слабостям человеческои натуры. Дае т любому инструменты, с которыми удобно быть дураком и не стесняться этого. Ясен пень, что на такие инструменты вспыхнет ураганныи спрос»). Ну, и еще, разумеется, там много авторских комментариев к романам: можно выяснить, сколько лет Служкину из «Географа» (28), Отличнику из «Общаги» (18), Осташе из «Золота» (19), или уточнить - если невнимательно читали «Пищеблок» - чем зимой питается самый главный вампир, когда у него нет в распоряжении целого пионерлагеря, забитого полнокровными детишками.

Дэвид Уоллес-Уэллс

«Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления»

Издательство Individuum

Книга, словно специально написанная для тех, кто отрицает глобальное потепление и тех, кто не придает ему особого значения: первая ее фраза - «Все намного, намного хуже, чем вы думаете». Американский журналист Дэвид Уоллес-Уэллс собрал все прогнозы о том, каким будет мир во второй половине XXI века (то есть еще при жизни наших детей и внуков) - и оказалось, что голливудские фильмы ужасов меркнут перед этой картиной. На Земле за время ее существования произошло пять массовых вымираний, губивших от 75 до 96 процентов всего живого, и большинство было вызвано как раз парниковыми газами; сейчас мы подошли к шестому. Если ничего не изменится, к 2100 году температура на Земле повысится на на 4,5 °C - а при худшем варианте на 8 °C. Уже сейчас в Лос-Анджелесе температура запросто достигает 42 °C, через двадцать лет это будет нормой. Просто выйти летом на улицу в Индии и на Ближнем Востоке скоро станет смертельно опасным мероприятием. Экзотические болезни вроде малярии преспокойно захватят Европу. Жара сильно влияет на психику - и жестоко подстегнет рост числа преступлений, войн и самоубийств. Десятки миллионов «климатических беженцев» отправятся искать лучшей жизни - и не факт, что чуть более благополучные государства с радостью их примут. Вся Джакарта окажется под водой уже к 2050 году, и десятки крупнейших городов ждет та же судьба. И не стоит мечтать, как некоторые, что в Сибири будут расти дыни: «урожайность в холодных удаленных областях Канады и России будет ограничена качеством почв, поскольку планете требуются столетия для формирования оптимально плодородной земли».

Человечество в массе своей выталкивает из себя неприятные мысли, многие хихикают над Гретой Тунберг - но Уоллес-Уэллс не Грета, он излагает факты спокойно, ссылаясь на сотни вполне достоверных источников. «В последний раз, когда Земля была на 4 °C теплее, на обоих полюсах льда не было вообще, а уровень мореи был на 80 метров выше. В Арктике тогда росли пальмы. Лучше даже не думать о том, что происходило на экваторе». Законный вопрос: так что ж теперь, лучше и детей не рожать, чтоб не мучились? У самого Уоллеса-Уэллся в процессе написания книги появилась дочь, и он затрудняется предсказать ее будущее - пишет только, что «она будет деи ствующим лицом одного из интереснеи ших повествовании». И надеется на лучшее - на то, что люди все-таки смогут остановить катастрофический процесс потепления.

«Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс»

Издательство «Бомбора»

«Анегдоты из жизни Пушкина» («Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никако ты писака!») придумал гениальный Даниил Хармс. Но он сочинил их только семь. В начале 70-х тему подхватили и развили художники Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий: они забавы ради придумали еще несколько десятков абсурдистских анекдотов о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Лермонтове, Федоре Михайловиче Достоевском… «Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать». «Гоголь только под конец жизни о душе задумался, а смолоду у него вовсе совести не было. Однажды невесту в карты проиграл. И не отдал». «Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти на Кавказ. Все смотрел на нее из-под колонны, смотрел… Вдруг устыдился своих желаний.«Пушкин, — думает, — зеркало русской революции, а я свинья». Пошел, встал перед ним на колени и говорит: «Пушкин, — говорит, — где твой кинжал? Вот грудь моя!» Пушкин очень смеялся».

Все это разошлось в самиздате, потом многими на автомате приписывалось Хармсу (и однажды чуть не вошло в его собрание сочинений). А теперь блокнотик, куда Доброхотова-Майкова и Пятницкий все это записывали, сопровождая иллюстрациями, опубликован в своем первозданном виде - с большой аккуратностью, как литературный памятник. Редактор книги Софья Багдасарова (замечательный искусствовед, автор нескольких книг по истории живописи и лучшего блога об искусстве на русском языке shakko-kitsune.livejournal.com) снабдила странички из блокнотика множеством статей - об авторах, о судьбе их текста, о его месте в истории самиздата, о подражателях, которые начали писать похожие анекдоты, и о влиянии, которые эти шуточки оказали на российскую культуру.

Екатерина Кузнецова

«Дети, домой!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Два подзаголовка книги - «Не рожала, но мама» и «Очень честная история усыновления». Екатерина Кузнецова узнала, что никогда не сможет иметь детей, когда ей было 14 лет: из-за внезапно возникшей и стремительно растущей опухоли ей удалили яичники. Она после этого блестяще окончила университет, начала влюбляться в парней и расставаться с ними, но мысль о том, что ей не стать матерью, не давала ей покоя. И в какой-то момент она поняла, что дети у нее все-таки обязательно будут, но приемные.

Как самой подготовиться к этому? («Если мысль усыновить малыша – это пластырь, которым хочется поскорее залепить свежую рану, лучше остановиться. Непрожитая боль – плохой фундамент для материнства. Нужно подождать, пока заживет»). Как уговорить мужа, если у него мысли о приемных детях вызывают сомнения? Через что надо пройти перед усыновлением? Как найти ребенка? Какие психологические проблемы могут возникнуть потом у детей, от которых еще во младенчестве отказались родители? (Бывает так, что эти дети обретают невероятную жизненную силу - но иногда, наоборот, с самого раннего детства теряют способность ставить цели и добиваться их, и с этим приходится работать). Как перестать бояться «плохих генов», обладателем которых якобы может оказаться малыш? (Екатерина - по образованию генетик, и ничуть их не боится). Как наладить отношения с усыновленным? (А налаживать их надо, даже если он совсем маленький - например, второй приемный ребенок Екатерины первые полтора с лишним года не проявлял никакой привязанности к ней, «не спал рядом: как только я прикасалась в ночи – отползал или просыпался с криком. Убегал, не реагировал на зов, не оборачивался»). В общем, множество вопросов, которые возникают и у тех, кто готовится к усыновлению, и кто просто из любопытства хочет о нем узнать. И множество подробных ответов.