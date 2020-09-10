На московском саммите ШОС министры подтвердили курс на координирующую роль ООН

В Москве прошла встреча министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Фото: https://www.gov.kz/

В Москве прошла первая после начала пандемии коронавируса встреча министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Российской Федерации. Министры иностранных дела стран-участниц выступили за дальнейшее повышение роли ШОС, отметили важность развития взаимовыгодных связей, а также взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с международными и региональными организациями.

Подводя итоги встречи, глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров сказал: «Коллеги твёрдо подтвердили приверженность системе международных отношений, которые основаны на центральной координирующей роли ООН и её Совета безопасности. Высказались за дальнейшее усилия по полному воплощению в жизнь высоких принципов Устава ООН. У нас во всех странах широко отмечалось 75-летие Великой Победы, 75-летие основания ООН. Мы наметили дополнительные шаги на этих направлениях в нынешнем юбилейном году и твёрдо подтвердили приверженность системе международных отношений, которая основана на центральной координирующей роли ООН и ее Совета безопасности».

Был также рассмотрен вопрос об увеличении доли национальных валют во взаиморасчетах стран-участниц ШОС. По словам Лаврова, эта инициатива является одним из основных направлений совместной работы.

Министры рассмотрели такие направления сотрудничества как борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и киберприступностью. По всем этим направлениям одобрены проекты заявлений, которые будут вынесены на утверждение глав государств.

Следующий саммит ШОС, на этот раз уже с участием глав государств, запланирован на ноябрь нынешнего года, председательство в организации перейдёт к Таджикистану.

Рост товарооборота между Казахстаном и Индией вырос вдвое

На полях Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл встречи с коллегами из Киргизстана, Индии и России.

С министром иностранных дел Киргизстана Чингизом Айдарбековым обсуждалось возобновление транспортного сообщения между государствами и режим пересечения границы. Айдарбеков выразил особую признательность Казахстану за содействие в борьбе с пандемией коронавируса и работе по возвращению на родину киргизских граждан, которых пандемия застала в Республике Казахстан.

Министр иностранных дел Индии Субраманьян Джайшанкар отметил, что рост товарооборота между его страной и Казахстаном в период с января по май нынешнего года, несмотря на пандемию, увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индийский министр подчеркнул важность расширения казахстанско-индийского сотрудничества, в том числе в области энергетики, инвестиций, фармацевтики и логистики.

Представители Индии и Киргизстана приветствовали предстоящее председательство Республики Казахстан в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоится в 2022 году.

Евразийская экономическая интеграция как приоритет

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Мухтар Тлеуберди обсудил состояние и перспективы сотрудничества в политической и экономической областях, в частности в транзитно-транспортной сфере. Стороны сверили позиции по актуальным вопросам глобальной повестки и региональной безопасности, а также совместную борьбу с пандемией коронавируса. По итогам встречи подписано соглашение о повышении статуса консульства Казахстана в Астрахани и консульства России в Уральске до генеральных.

По итогам встречи был подписан протокол, который повышает статус консульства Казахстана в Астрахани до генерального и закрепляет статус российского консульства в Уральске. Сферой ответственности Генерального консульства Республики Казахстан в Астрахани станут территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

Открывая встречу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что, несмотря на коррективы, внесённые в повестку вспышкой коронавирусной инфекции, внешнеполитические ведомства России и Казахстана продолжают интенсивные контакты, развивают политический диалог и взаимодействие.

«9 июня мы с вами смогли провести полноценный разговор в режиме видеоконференции. Сейчас, благодаря тому, что удалось собрать СМИД ШОС(совещание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества – ред.) в очном режиме, мы имеем возможность провести полноценные переговоры, - сказал Сергей Лавров. - У нас традиционно насыщенная вторая половина года в плане двусторонних контактов. Рассчитываем, что мы сможем достойно провести Форум межрегионального сотрудничества в Кокшетау и другие мероприятия, включая заседание межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

Глава МИД России сообщил о серии запланированных визитов в Казахстан российских официальных лиц, включая председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Внешнеполитические ведомства России и Казахстана постоянно «сверяют часы» по тем или иным вопросам, которые выносятся на повестку дня в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. При этом приоритетными направлениями совместной работы является тематика Евразийской экономической интеграции, деятельность СНГ и Организации договора коллективной безопасности, сказал Сергей Лавров.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о въезде казахстанских студентов в Россию, министр иностранных дел сказал, что конкретные сроки будут определены в ближайшее время. Задача заключается в рассредоточении прибытия определённого количества студентов по неделям.

«Насчёт открытия границ все зависит от эпидемиологических властей, они находятся в контакте. В конце августа в Москве состоялись соответствующие переговоры. Есть общее понимание, что мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, что борьба с коронавирусом и общая ситуация с пандемией будут позволять это сделать в обозримом будущем», – резюмировал Лавров.

Его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди сообщил о подписании в конце августа Меморандума с Российским фондом прямых инвестиций о гарантированном объёме поставок российской вакцины от коронавируса в Казахстан, и при этом напомнил, что в республике активно ведётся разработка собственной вакцины, которую запустят в массовое производство в феврале будущего года. Участники встречи подтвердили настрой на дальнейшее развитие дипломатического сотрудничества России и Казахстана и констатировали традиционно высокий уровень отношений двух стран. Главы внешнеполитических ведомств особо отметили важность предстоящего этой осенью Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов государств.

Следующий саммит ШОС запланирован на ноябрь нынешнего года. Фото: https://www.gov.kz/

«Зелёные» технологии, цифровизация, туризм

Предстоящий ежегодный 17-й Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдёт в ноябре в городе Кокшетау Акмолинской области. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы расширения регионального взаимодействия двух стран в области экологии и развития «зелёных» технологий, развитие туризма, инвестиционный климат, государственно-частное партнёрство и цифровизация.

Предыдущий Форум межрегионального сотрудничества состоялся в ноябре прошлого года в Омске. Он носил название «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» и был организован Министерством экономического развития России и Фондом Росконгресс. Форум собрал более 1600 представителей из 24 субъектов Российской Федерации и 10 областей Казахстана, включая министров, глав регионов, парламентариев, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов и учёных. В ходе пяти сессий форума его участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества России и Казахстана, в том числе развитие приграничной торговли, кооперацию в сфере промышленности и технологий, несырьевой экспорт, женское предпринимательство и цифровизацию. На полях форума было подписано 25 межрегиональных и коммерческих соглашений.

Выступая на Форуме межрегионального сотрудничества, президент России Владимир Путин отметил, что Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики – накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 млрд долларов, казахстанские в России – почти 4 млрд. В странах работает более 6,5 тыс. совместных предприятий.Российский лидер обратил особое внимание на Программу приграничного сотрудничества России и Казахстана. «Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами», – сказал Владимир Путин.

В свою очередь президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что предприятия с участием российского бизнеса составляют 38% от общего числа предприятий с участием иностранного капитала в Казахстане.

На предстоящем 17-ом Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Кокшетау экономическое взаимодействие наших стран будет расширено по конкретным направлениям.