Проект о шансоне «Три аккорда» возвращается к зрителям с новым сезоном

Гришаева: - Пускай украсит новый образ мой тусовку на малине воровской. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Пики, буби, трефы, черви. Кольца и браслеты, юбки и жакеты. Все это изобилие блатной романтики возвращается в эфир вместе с вокальным шоу «Три аккорда». Проект принципиально отличается от любых других песенных конкурсов прежде всего жанровой эстетикой. Городской романс, шансон, авторская песня, Высоцкий и Вертинский - вот столпы, на которых держатся «Три аккорда». И зритель одобряет! А что? Если за рюмкой и салатиком можно петь «Гоп-стоп», то кто запретит это делать с экрана телевизора? Для народа же стараются.

Регламент пятого сезона шоу такой же, как и предыдущих четырех: 10 смелых и голосистых в каждом выпуске представляют свое прочтение популярного неформатного и непопсового хита («Люба-Любонька», «Вальс-бостон», «Ветер в голове»). Судьи оценивают выступления картами: валет - двойка, дама - три, король - четыре, туз - пять. Баллы суммируются по ходу сезона.

Минаев: - Эй, гражданин судья, поставь мне пять! Я лучший, век свободы не видать! Фото: Максим ЛИ/Первый канал

В этом году состав участников весьма пестрый: Нина Шацкая, Альбина Джанабаева, Сергей Минаев, Александр Яцко, Сергей Маховиков, Ая (Светлана Назаренко, солистка группы «Город 312»), Ирина Медведева, Леонид Серебренников, Родион Газманов. Но самое интересное, что на Первый канал возвращается Нонна Гришаева. Звезда «Большой разницы» некоторое время вела проекты на первой кнопке, а потом вдруг появилась на второй - в проекте «Субботний вечер с Николаем Басковым». И, несмотря на то что обратной дороги из стана соперников вроде бы нет, заслуженная артистка России получила зеленый свет на съемки в «Трех аккордах». И однозначно смотрится фавориткой сезона с ее-то опытом выступлений и пародий.

Оценивать номера конкурсантов будет более чем авторитетное во всех смыслах этого слова жюри: Александр Новиков, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Елена Ваенга (по совместительству наставница шоу «Голос. 60+»), Сергей Трофимов, Вика Цыганова, Николай Фоменко и Ирина Круг. Ведет проект по-прежнему Максим Аверин.

Первый. «Три аккорда».

Воскресенье, 13 сентября, 19.20.