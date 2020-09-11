Состояние Ангелы Меркель оценивается в 3 миллиона евро

На посту канцлера Ангела Меркель зарабатывает в месяц около 18 тысяч евро. К этой сумме нужно прибавить половинную зарплату депутата бундестага Фото: REUTERS

По мнению большинства, высокие должности в политике связаны с огромными заработками, а лидеры ведущих мировых держав – как минимум миллионеры. Это, в общем-то, справедливо в отношении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласно законам ФРГ, доходы политиков не относятся к разряду государственной тайны, и получить сведения о них можно из открытых источников.

На посту канцлера Ангела Меркель зарабатывает в месяц около 18 тысяч евро. К этой сумме нужно прибавить половинную зарплату депутата бундестага (4554 евро) и паушальную (недифференцированную) сумму, которую канцлеру выплачивают на расходы – еще 3230 евро. Итого, совокупная зарплата Меркель на посту канцлера составляет почти 25800 евро в месяц или немногим более 300 тысяч евро в год.

Таким образом, сменив Герхарда Шрёдера на посту канцлера Германии в 2005 году, Ангела Меркель заработала около 4,5 млн. евро. На данный момент состояние 66-летней Меркель оценивается примерно в 3 миллиона евро.

До назначения на высший пост, политик, ставшая первой женщиной-канцлером Германии, занимала должности министра по охране окружающей среды и министра по делам женщин и молодежи.

Началом политической карьеры Меркель принято считать год падения Берлинской стены (1989), а до этого времени она, будучи дипломированным физиком, трудилась в отделе теоретической химии в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР.