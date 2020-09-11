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Пограничники КНДР получили приказ стрелять на поражение, чтобы защитить страну от коронавируса

Сейчас в Северной Корее повышенный спрос на контрабандные товары, нелегально доставляемые курьерами из Поднебесной
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Власти Северной Кореи дали приказ пограничникам стрелять по перебежчикам.

Власти Северной Кореи дали приказ пограничникам стрелять по перебежчикам.

Фото: EAST NEWS

Власти Северной Кореи издали приказ, обязывающий пограничников открывать огонь на поражение по любому, кто попытается нелегально проникнуть в страну из соседнего Китая. Об этом сообщила американская разведка.

Официально Пхеньян не подтвердил ни одного случая заражения COVID-19 в стране. И это при том, что первым очагом коронавируса в мире стал Китай – единственная страна, с которой у КНДР есть не только общая граница, но и достаточно тесные связи.

В связи с пандемией КНДР закрыла свои границы. Импорт из КНР упал на 85%, что усилило и без того тяжелую экономическую ситуацию в Северной Корее. Также КНДР пострадала от обрушившегося на Юго-Восточную Азию тайфуна «Майсак». Государственные северокорейские СМИ сообщили, что в стране разрушено или подтоплено более 2000 домов.

Все это повысило спрос на контрабандные товары, традиционно поступающие в Северную Корею из Поднебесной. Китайские курьеры доставляют их, нелегально переходя границу. Именно они и стали основной целью властей КНДР, опасающихся, что страна недостаточно хорошо изолирована от внешнего мира, в котором продолжается эпидемия COVID-19.

Донесения американской разведки не изменили настрой президента США, написавшего вчера в Твиттере «Ким Чен Ын здоров. Никогда не нужно недооценивать его!»

КАРТИНА ДНЯРаспространение коронавируса в мире

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