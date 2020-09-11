«Это его последний созыв в Госдуме»: секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал депутата Вострецова, предлагающего снизить уголовную ответственность до 12 лет

Судя по всему, депутат Госдумы Сергей Вострецов не в первый раз выступает с несуразными инициативами. И лимит на бредовые законопроекты, кажется, он исчерпал. Снизить возраст привлечения подростков к уголовной ответственности – это очередная абсурдная инициатива, которую поддерживает депутат Госдумы Сергей Вострецов, сообщил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Такая позиция говорит о профнепригодности депутата Вострецова. Поскольку подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной Думе, «Единой России» и к органам власти в целом, – подчеркнул Андрей Турчак. - Сложно представить, чем руководствовался депутат, выступая за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности».

Политик напомнил, что депутатский мандат Сергея Вострецова истекает в следующем году и выразил уверенность, «что это его последний созыв в Госдуме».

Обратим внимание, что предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет появилось на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), где выступить со своей идеей может любой желающий. Необходимость изменений объясняется ростом детской преступности. Сейчас, согласно Уголовному кодексу, минимальный возраст уголовной ответственности составляет 16 лет (при особо тяжких преступлениях он может быть снижен до 14 лет).

Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия»). По его мнению, в ней «есть логика». При этом он отметил, что система наказания создана «не для того, чтобы наказать, а для профилактики».