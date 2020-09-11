В Москве муж уволил супругу-чиновницу за то, что она уехала в Турцию без него

Женщина укатила в Турцию, устав от мужа и от работы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Галина (имена изменены) до недавнего времени была сотрудником Управы района "Аэропорт" города Москвы. Как и многих россиян, эмоциональное состояние женщины подкосила долгая самоизоляция и закрытые границы. А на курорт Галине хотелось с каждым днём всё больше, лето подходило к концу, но отпуском даже не пахло. Женщину не хотели отпускать на работе, да и дома с мужем последние месяцы не ладилось, и весь быт превратился в одно большое выяснение отношений.

Единственным спасением для Гали стал внеплановый отпуск. Она втайне от всех купила билеты в Турцию и просто исчезла. Несколько дней муж Михаил не знал, где его супруга, звонил, писал, но никакого ответа. Но когда все же раскрыл тайну исчезновения, то не мог поверить, что Галя укатила в отпуск без него.

Недолго думая, Михаил решил отомстить. Он знал о напряженных отношениях супруги с работодателем, поэтому написал от ее имени заявление на увольнение и принес к ней на работу. Начальнику Гали Михаил объяснил, что женщина не желает больше здесь работать, да и вообще она без разрешения отправилась загорать на берега Средиземного моря.

— В полицию поступило заявление о том, что на работу не явилась сотрудница Управы района "Аэропорт". А впоследствии явился её супруг в состоянии алкогольного опьянения с заявлением об увольнении, написанным от имени жены. — сообщил источник kp.ru.

Для большей убедительности Михаил придумал историю о семейном переезде в Калининград, который и назвал в качестве причины увольнения жены. В администрации решили для начала обратиться в полицию по поводу данного инцидента. Чиновники боялись, что муж что-то мог сделать со своей женой, а таким образом пытается замести следы. Но все оказалось прозаичнее. Галя и правда укатила в Турцию, устав от мужа и от работы.

Руководитель Галины информацию о данном инциденте подтвердил, но комментировать отказался.