Стартовали продажи «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме

Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Крупнейший российский производитель коммерческой техники «Группа ГАЗ» открыла продажи «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме. Компания создала сеть продаж и обслуживания автомобилей, которая включает 14 дилерских центров по всей стране.

– Во Вьетнаме мы стартовали с продажами легких коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT», следующим шагом будет создание сборочного производства машин ГАЗи выход на рынок средних и больших автобусов, - сообщил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов. - Вьетнам имеет для нас стратегическое значение с точки зрения создания производственной площадки для организации поставок нашей техники на рынок Юго-Восточной Азии… Автомобили ГАЗ поколения NEXT сегодня – самая востребованная марка у российских предпринимателей. Я надеюсь, что и потребители во Вьетнаме оценят исключительную функциональность и эффективность наших машин.

«Группа ГАЗ» начала продажи во Вьетнаме линейки коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест. Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Автомобили сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

Команда «Группы ГАЗ» во Вьетнаме. Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Девять дилерских компаний обеспечивают продажи и обслуживание автомобилей в 14 центрах на территории Вьетнама. Представители дилерской сети прошли обучение и аттестацию по обслуживанию автомобилей. Создан центральный склад запасных частей в городе Дананг, обеспечивающий оперативную доставку деталей во все сервисные центры страны.

– Вьетнам – это вторая страна в мире после Турции, где мы представляем марку ГАЗ напрямую, а не через независимых дистрибьюторов. Это позволяет нам максимально контролировать все процессы, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания автомобилей, и при организации местного производства обеспечивать соответствие машин всем стандартам качества, - отметила генеральный директор компании ГАЗ во Вьетнаме Наталия Варюхина. - Сегодня у нас сформирована отличная команда, представленная вьетнамскими сотрудниками и представителями ГАЗ из России; подписаны соглашения с девятью вьетнамскими автодилерами, которые обеспечивают продажи и высококлассное обслуживание автомобилей ГАЗ на территории всей страны, начата подготовка сборочного производства. Хочу отметить важный фактор, который делает наш проект успешным, – это очень дружелюбное и теплое отношение вьетнамцев к нашей стране. Мы постараемся оправдать доверие покупателей к российскому продукту.