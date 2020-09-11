Учения "Кавказ-2020" пройдет при участии армий Белоруссии и Ирана

Заместитель министра обороны России Александр Фомин. Фото: предоставлено Министерством обороны РФ

- Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020", которое пройдет в России с 21 по 26 сентября, будет носить исключительно оборонительный характер и не будет направлено против какой-либо страны, - заявил в пятницу заместитель министра обороны России Александр Фомин.

На брифинг Минобороны в этот день явилось рекордное число посетителей - 107 представителей военно-дипломатического корпуса из 68 стран. Внимание к запланированным маневрам российской армии беспрецедентное.

Внимание к запланированным маневрам российской армии беспрецедентное. Фото: предоставлено Министерством обороны РФ

Фомин предвосхищая вопросы участников встречи проинформировал их об особенностях и этапах проведения учения, количестве военнослужащих и боевой техники, которые будут в нем участвовать.

- К учению планируется привлечь около 80 тысяч человек - в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения противовоздушной обороны, Военно-морского флота, Росгвардии и МЧС. На учении будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Практические действия будут проходить на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский, на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран, - перечислил замминистра.

На брифинг Минобороны в этот день явилось рекордное число посетителей. Фото: предоставлено Министерством обороны РФ

По словам Фомина, Россия в инициативном порядке пригласила на заключительный этап "Кавказа-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно-дипломатического корпуса. Они смогут на месте убедиться в мощи Вооруженных сил России.