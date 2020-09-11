Тарас Бульба против европейских ценностей, а Бэтман против Брежнева

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

19 сентября Театр на Бронной открывает 75-й сезон премьерой спектакля «Бульба. Пир». Уже понятно, что это не будет классическое прочтение повести Гоголя, а вольное сочинение режиссера Александра Молочникова на гоголевские темы. Это история, которую рассказывает современный молодой человек, ироничный, подвергающий сомнению как будто незыблемые истины и устоявшиеся авторитеты.

Спектакль «Бульба. Пир» главным образом строится вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы и девушки Хелены, дочери европейского политика, чьи взгляды идут в разрез со всеми жизненными ценностями воинствующих казаков. История вне времени, почти «Ромео и Джульетта». Режиссер ставит вопрос ребром: могут быть счастливы сын православного фанатика и дочь идеолога новых Европейских свобод? Или их любовь обречена?

Спектакль «Бульба. Пир» главным образом строится вокруг истории любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы и девушки Хелены. Фото: mbronnaya.ru

В спектакле заняты Игорь Миркурбанов, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Леонид Тележинский, Алексей Вертков, Татьяна Лозовая и другие артисты.

А накануне официальной премьеры спектакля, 18 сентября, состоится светский показ для друзей и гостей театра. Крен в сторону светской жизни, как мы поняли, сделан продуманно. Следующая премьера (конец октября) пройдет в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Это будет спектакль «Бесы» по Достоевскому в постановке Константина Богомолова. Зрители в основном будут состоять из жителей Рублевки. В спектакле заняты Никита Ефремов, Елена Морозова, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Мария Шумакова... И только спустя время спектакль перенесут на Большую сцену «Дворца на Яузе».

Весь этот год театр проведет на сцене ТКЗ «Дворец на Яузе», пока в историческом здании идет ремонт. Возвращение на Малую Бронную произойдет только осенью 2021 года.

В новом сезоне театр планирует выпустить десять новых постановок.

В октябре состоится премьера спектакля «Оля+Сережа» по повести Юрия Трифонова «Другая жизнь». «Я немного изменила композицию повести Трифонова, сместила акцент на отдельно взятые отношения мужчины и женщины, на их брак», – пояснила свой замысел режиссер Евгения Громова. В спектакле участвуют Ольга Лапшина и Иван Шабалтас.

В декабре состоится премьера автора и режиссера Саши Денисовой «Бэтман против Брежнева». Спектакль посвящен эпохе застоя - эпохе «развитого социализма», дефицита, очередей, самиздата, пленумов ЦК КПСС. Это фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, будь он советским гражданином. Имя артиста, играющего роль Бэтмана пока держится в секрете. В остальных ролях будут заняты: Екатерина Варнава, Александр Терешко, Лина Веселкина, Андрей Субботин и др.

Во второй половине сезона на большой сцене сочиняет «актерскую оперетту» «Летучая мышь» Кирилл Вытоптов. Константин Богомолов представит еще один свой спектакль - диптих под общим названием «Москва», в который войдут пьесы «Месяц в деревне» Тургенева и «Покровские ворота» Леонида Зорина.

Со своими идеями обратилась на Бронную и Рената Литвинова. Она предложила авторскую постановку «Посмертные ранения». Это пьеса «о театре, о его звёздах, об утрате ролей... Это будет жанровый спектакль», - поясняет Рената Литвинова. Сроки выпуска пока не ясны.

В планах постановка Андрия Жолдака о Соломоне Михоэлсе и Александра Молочникова (название еще согласовывается).

В этом сезоне в состав труппы приняты артисты: Дмитрий Куличков и Александра Виноградова.