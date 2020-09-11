Нужен драйвер для развития экономики: в Москве началась "Российская креативная неделя"

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи - все это ждет участников первой "Российской креативной недели" с 11 по 13 сентября в Москве. Ничего подобного раньше не проводили. Самое время смотреть в будущее, пробовать, не бояться и креативить.

- Сама эта неделя будет интересной. Во-первых, она проходит в одном из самых креативных городов - в Москве, где высокие темпы роста креативных индустрий и вклад в экономику опережает почти все мировые столицы. Во-вторых, особенность креативных индустрий - более творческие люди, чем представители государства. Поэтому мы рассчитываем здесь больше слушать, чем говорить. Узнать интересные форматы, способы, механизмы. Очевидно, что креативные индустрии - это драйвер развития экономики, а мы знаем, что россияне находчивые и непредсказуемые, - сказал на открытии фестиваля Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Важно найти идеи

Фестиваль проходит, как большая презентация креативных проектов. На набережной в Парке Горького установили 16 павильонов для демонстрации новых технологий и проведения лекций, дискуссий.

Как креативные кластеры формируют экономику и облик современного города показали в павильоне "Сделано в Москве".

- Несколько лет назад мы предложили использовать керамические кольца для платежной транспортной системы. Москвичи смогли оплачивать проезд в метро. Кольца стали использовать и несколько банков. Последние годы банковские карты все меньше востребованы, выпуск уменьшился на 20%, - рассказала Мария Лазарева, гендиректор компании PayRing, которая разработала и стала первой в России производить платежные и транспортные кольца.

- А как обеспечивается безопасность?

- Поверьте, невозможно просто так списать деньги с кольца. Система подтверждает списание под определенным углом, банк тоже контролирует операции. К тому же кольца водопроницаемые, ими можно пользоваться и через кожаные перчатки (особенно это актуально в условиях пандемии).

Легальная музыка - тема, которая еще в 2000-е годы вызывала вопросы. Кому это надо? Сейчас отели, рестораны и салоны красоты не хотят получать штрафы за использование авторских прав.

- Мы создали базу с музыкой. Это около 500 тысяч треков. Здесь и классика, и современная музыка, и композиции, которые написали специально для нашей базы. В России уже около 24 тысяч точек, которые используют нашу музыку, - рассказал Сергей Чубак, проект-менеджер Cubic Media.

Город меняется сам, меняются люди. В какой Москве мы будем жить через 20 лет? Думать об этом нужно уже сейчас. На лекциях обсуждалось, как музеям сохранить популярность в мегаполисе, как наука и технологии меняют архитектуру.

- Мы придумали лавочки, которые с помощью токопроводимости воспроизводят музыку. Звуки становятся слышны, когда прикасаешься к руке другого человека. Музыкальные лавочки уже используют в театрах. Необычно придумали дизайнеры в Париже, использовав их на показах мод Hermes, Chanel, - говорит Елизавета, представитель компании Playtronica.

Искусство технологий и креативные профессии

Когда появляются новые тенденции в медиа-арте, цифровой среде, кино, то и самое время говорить о перспективных профессиях: 3D-моделлер, моушн-дизайнер, концепт-артист, маркетолог кино, 3D-дженералист. Без них не создали бы фильм "Аватар" или мультсериал "Алиса знает, что делать".

- Моушн-дизайнер, концепт-артист - это те специальности, без которых процесс создания мультфильмов был бы длительным, как в советские годы. А так производство ускоряется почти в семь раз. Передать персонажу правильные движения может актер, на руки и ноги ему прикрепляют датчики. И мы уже знаем, что Крокодил Гена ходит с приподнятой головой, пингвины - более грузные, - рассказал Сергей Лобанков, руководитель моушн-отдела "Союзмультфильма".

Одновременно в разных лекториях говорили об образовании в креативных индустриях, о музыке и саунд-дизайне, моде, об актуальных проблемах городских СМИ, маркетинге. О важности локальных сообществ и инициатив в развитии креативных индустрий обсуждали на форуме креативного бизнеса.

- Фонд президентских грантов в области культуры и искусства - это не бухгалтерия, куда приходят за деньгами. Это в первую очередь идеи, которые мы помогаем реализовать некоммерческим организациям. Динамика с 2017 года увеличилась в два раза, количество заявок растет. Люди видят, что даже в маленьких городах можно придумать интересные проекты (арт-кластеры, тематические фестивали) и реализовать их, - сказал Илья Чукалин, гендиректор "Фонда президентских грантов".

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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Объемы креативных индустрий в столичной экономике растут с каждым годом

- Сегодня, если выделить креативные индустрии, то порядка 110 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей работают в рамках креативных индустрий в Москве. Это еще не считая большого количества самозанятых и фрилансеров. В целом порядка 470 тысяч людей работают в креативном секторе, - сказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.