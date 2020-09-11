"Бабий бунт" в Белоруссии готовит ОМОНу новую тактику - "беременные" животы

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приемы, которые изобретают протестующие против силовиков Белоруссии, все чаще граничат с откровенным помешательством. Из нового. Главная движущая сила белорусской «революции», - женщины, - теперь собираются выйти на свой ближайший митинг с… накладными животами, имитируя таким образом беременность. Расчет прост — мол, ОМОН при встрече с такой публикой растеряется и постесняется поднять руку на "будущую мать". Соответствующие инструкции (с картинками) уже вовсю распространяются по белорусским протестным пабликам.

«Подошло время, рождается новая Беларусь! - говорится в инструкции. - У нас родовые схватки, боль, мы плачем… Но! Осталось немного, уже показалась головка. Символом беременности является живот женщины, в котором подрастает наша свободная Беларусь. Любая может его сделать в домашних условиях и выйти с ним на протест! И перестанет быть человеком тот, кто осмелится дотронуться до беременной женщины!!! Внимание ОМОН и другие службы! Живот у женщины может быть настоящий!»

Такие инструкции распространяются по белорусским протестным пабликам.

Если до сих пор в качестве живого щита некоторые мамочки брали с собой на митинги малолетних детей, то не исключено, что на этот раз на "бабьи бунты" подтянутся и реальные женщины в положении.

«Следующим шагом, наверное, будет гнать перед собой инвалидов и детей-сирот», - комментируют «креатив» от бунтарей в соцсетях.

Использовать новое психологическое оружие против силовиков предполагается, видимо, уже в ближайшую субботу, на которую оппозиционеры назначили «самый громкий и массовый женский марш».

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