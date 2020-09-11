Толпа требует улучшения отношений с Россией? Тс-с-с. Не замечаем!

Беспорядки в Софии 2 сентября. Фото: REUTERS

Умиляют меня все-таки наши европейские СМИ, которые превозносят себя как идеал честности и объективности. Последний месяц изо всех медийных рупоров бесконечно поминается Белоруссия и батька Лукашенко. Репортажи о протестах с живописными картинками невинных демонстрантов и жестоких силовиков – на первых страницах газет, в прайм-выпусках теленовостей. Что ж, батька и в самом деле не ангел, засиделся, стиль управления волюнтаристский. Но почему-то ни в одном из европейских СМИ на говорят, что именно Лукашенко со своими диктаторскими замашками сумел сохранить в своей стране промышленность и сельское хозяйство, создал налоговый рай для айтишников, что в Белоруссии высокий уровень образования и медицины, а при сравнительно низком общем уровне доходов населения здесь появилась весьма заметная прослойка среднего класса. Главный же постулат европейской журналистики сводится к тому, что при оценках в СМИ любой конфликтной проблемы, надо посмотреть на нее с двух противоположных точек зрения.

Впрочем, я еще о другом. Хочу вас спросить, многие ли из вас читали в европейских газетах, а может быть слышали в теленовостях, что еще в одной славянской стране происходят события, похожие на белорусские. Это Болгария, которая входит в Евросоюз. Уже второй месяц там массовые протесты, по своим масштабам сопоставимые с белорусскими. Болгары настойчиво требуют отставки своего правительства во главе с премьером Бойко Борисовым, которое погрязло в коррупции, развело кумовство и олигархат, манипулирует судебной системой. А главное одни и те же люди, связанные друг с другом правящей партией ГЕРБ, уже долгие годы находятся на всех уровнях власти и все прибрали к своим рукам. Болгары требуют перемен. При этом протесты в Болгарии поддерживает не малозначительная личность типа учительницы Светланы Тихановской, а президент страны Румен Радев, в прошлом военный летчик и командующий ВВС страны, человек с блестящим образованием и твердыми жизненными принципами. Вот ведь интересный конфликтный сюжет для журналистов. Но где же они, почему молчат?

В центре столицы Болгарии сотрудники местной полиции пытаются удержать протестующих под градом яиц. Фото: REUTERS

Спрашивается, так почему европейские СМИ умалчивают или говорят сквозь зубы о том, что происходит сегодня в Болгарии? А не потому ли, что коррупцию и кумовство в стране развела правящая партия ГЕРБ. Аббревиатура этой партии расшифровывается так - Граждане за европейское развитие Болгарии. Каким в реальности оказалось это развитие, все убедились. Наконец, протестующие в числе прочего требуют коренного улучшения отношений с Россией. А об этом в современной Европе лучше вообще молчать.

Противостояние протестующих и полицейских в центре Софии. Фото: REUTERS

Ну, кто еще что-то скажет о честности и объективности наших европейских СМИ, когда дело касается геополитических интересов запада?