В США отмечают 19-ю годовщину терактов 11 сентября

В годовщину самого страшного теракта в истории США флаг над Капитолием приспустили. Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Тогда, в результате крушения самолетов и разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек.

Из-за эпидемии коронавируса традиции церемоний поминовения были изменены. Программы мероприятий пришлось упростить и сократить, либо перевести в онлайн-режим.

Президент США Дональд Трамп и его конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден приняли участие в церемонии поминовения погибших в результате крушения рейса 93 в Пенсильвании. Вице-президент Майк Пенс приехал в Нью-Йорк.

Планировалось, что в Нью-Йорке памятные мероприятия отменят совсем, включая подсветку в виде двух направленных в небо прожекторов. Городские власти сочли коронавирус достаточной причиной для такого решения, но после волны критики разрешили рабочим установить световое оборудование. Позднее они все же выдали и еще одно разрешение – на проведение церемонии.

Губернатор Нью-Йорка, дистанцируясь от своего однопартийца – мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио - даже выступил с заявлением: «В этом году особенно важно, чтобы мы все ценили и отмечали 11 сентября, потерянные жизни и проявленный героизм, когда жители Нью-Йорка вновь призваны противостоять общему врагу».

С наступлением темноты синим цветом были подсвечены новое высотное здание Всемирного торгового центра и небоскреб Empire State Building.

Госсекретарь Майк Помпео, общавшийся с прессой в своем самолете на пути в столицу Катара, заявил: «В мире еще есть джихадисты. Есть еще что сделать в плане борьбы с терроризмом. Президент Трамп это знает и помнит. Мы продолжим обеспечивать защиту родины и делать все необходимое для снижения риска терактов не только из Афганистана, но и из Сирии, Ирака, из всех мест, где есть террористы».

Террористические акты 11 сентября 2001 года (или 9/11) — серия из четырёх терактов-самоубийств, совершенных членами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории РФ – Прим. ред.).

Четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре пассажирских самолета. Захватчики направили два лайнера в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, которые затем разрушились. Третий самолет упал на здание минобороны (Пентагон) в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет потерпел крушение в штате Пенсильвания.

В результате погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в мировой истории по числу жертв.