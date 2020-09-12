Приговор Ефремову не ответил на вопрос – есть ли в России правосудие

К суду над Ефремовым пристальное внимание всего российского общества было приковано, потому что в связи с ним встал вопрос – «Есть ли в России справедливость?» Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело Ефремова получило столь огромный резонанс совсем не потому, что речь шла о суперзвезде. Скандалов, связанных с известными людьми более чем достаточно, но на политических ток-шоу их не обсуждают.

К суду над Ефремовым пристальное внимание всего российского общества было приковано, потому что в связи с ним встал вопрос – «Есть ли в России справедливость?»

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и вопрос было предложено считать исчерпанным. Справедливость есть, перед судом все равны, живем дальше.

И тут в скромном разделе Судебной хроники появляется неброская новость, что Военный гарнизонный суд в Москве приговорил двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трем годам условно. Его признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Такую меру пресечения просил и прокурор.

«Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно»,— сказал судья.

Дело случилось накануне карантина в феврале 2020 года.

Сержант десантно-штурмовой бригады, дислоцированной под Улан-Удэ Кушиташвили тренировался в московском клубе ЦСКА. 2 февраля он со своим приятелем Овиком Оганнисяном отправились за «закладкой» на Фрунзенскую набережную, где и привлекли внимание экипажа вневедомственной охрана Росгвардии. Силовики зашли за спортсменами в подъезд, попросили предъявить документы и предложили пройти досмотр.

Боксер Кушиташвили, которой дерется в весовой категории до 81 килограмма, немедленно сломал младшему сержанту Никанорову нос, то, тем не менее, все равно был задержан. В ОВД «Хамовники» у господина Кушиташвили изъяли пакетик с 0,61 г кокаина.

Сломать нос представителю органов власти при исполнении – тяжкое преступление, не говоря уже о хранении наркотиков «в значительном размере», как это трактует УК.

Как же так происходит в отечественном правосудии, что за брошенный в одного росгвардейца пластиковый стаканчик можно уехать на 3 года в мордовскую колонию, а за сломанный нос другому – отправляешься на тренировочную базу ЦСКА?

И что должны думать о российской судебной системе люди, которые читают подобные новости, в то время, как с телевизионных экранов им часами рассказывают о том, что перед судом все равны и такие выродки как Ефремов всегда ответят по закону.

Правда? Ответят так же как Кушиташвили? Так же как в 2001 году ответил другой боксер Мирзаев, который ударом в голову убил 19-летнего пацана Ивана Агафонова, вышел на свободу менее чем через год и продолжает сегодня выступать в MMA за призовые?

Репутация судебной системы из-за подобных дел все глубже проваливается в пропасть и ее не в состоянии спасти никакие сериалы про честных и принципиальных судей. Но помимо этого, снова встает во всей своей невыносимой черноте – «национальный вопрос».

Можно, конечно, снова закрыть в ужасе глаза и как мантру повторять, что «у преступника национальности нет», только никто в эту политкорректную глупость не верит. Напряжение, в обществе возникает всякий раз, когда, казалось бы, рядовое преступление многократно усиливается общественным резонансом, когда множество людей воспринимают вдруг чужую историю, как свою собственную. А они именно так все эти бесконечные истории с «преступниками без национальности» и воспринимают.

Дела Кокорина, Мамаева, Ефремова запустили очень важный процесс. Люди не готовы больше жить по законам 90-х и нулевых, когда сильные мира сего решали любые вопросы деньгами или связями. Они хотят, чтобы вся страна наконец начала жить по закону.

Цифровой мир, когда каждый – кинооператор и каждый – репортер с аудиторией кто в тысячу, а кто и миллион человек, отменяет старое устройство общества, в котором можно было в тишине уютных кабинетов, за закрытыми дверями решать любые вопросы. А толпе было достаточно обеспечить приемлемый достаток и нехитрые развлечения.

Сегодня политическая система государств почти все время находится в стрессе, ее расшатывают всевозможные вибрации – начиная от внезапных экологических протестов и заканчивая судейским беспределом.

Сегодня государственные чиновники, которые пытаются жить и работать в системе координат 15 летней давности, представляют самую настоящую угрозу для государства и его стабильности.

«Копеечное» местное дело, на которое двадцать лет назад никто и внимания бы не обратил, сегодня социальным сетями за несколько часов раздувается до масштаба пожара. Тушить эти дела в итоге приходится федеральной власти, прикладывая усилия совершенно непропорциональные реальному масштабу исходной проблемы.

А всего-то стоило судье, прокурору, следователю, инспектору по технике безопасности или сотруднику Росприроднадзора просто честно исполнить свою работу. Открыть уголовное дело, вынести справедливый приговор, закрыть вредное предприятие.

Невозможно до бесконечности добиваться справедливости и порядка с помощью десятков выпусков телевизионных ток-шоу и тысяч газетных статей.

Современное общество так не работает.