«Ой, простите. Кажется, я кого-то убил»: Даниилом Медведевым вновь овладели демоны и он проиграл US Open

Первая ракетка российского тенниса Даниил Медведев упустил шанс выйти в финал US Open. Фото: ТАСС

Первая ракетка российского тенниса Даниил Медведев упустил шанс выйти в финал US Open. В полуфинальном матче он уступил Доменику Тиму – 2:6, 6:7,6:7. А ведь Медведев считался главным фаворитом этого турнира. Но его вновь подвела психология.

Даниил всегда считался спортсменом с очень своеобразным поведением. Тренеры вспоминают, что еще в детстве он очень здорово психовал на корте, то и дело ломал ракетки и кидался кроссовками. После каждой такой выходки его посылали бегать кроссы – и наказание и время успокоить нервы. Прошли годы. Теперь каждый срыв Медведева стоит ему не километров беговой дорожки, а десятков тысяч штрафов, миллионов призовых, а главное – титулов.

Год назад Даниил Медведев на US Open показывал американским бурлящим трибунам средний палец. Он ругался с судьей, и требовал чтобы тот слезал с вышки. Он ругал болбоя, не вовремя вынесшего полотенце, и с сарказмом благодарил публику за ту энергию, которая позволила ему победить. Все кто знал Медведева, не удивлялся. Он и раньше срывался на тренеров и арбитров, а однажды бросил под судейскую вышку горсть мелочи – явный намек на продажность рефери.

При этом в жизни Медведев – милейший человек. Он учился в физматшколе и английской спецшколе, в свое время поступил в МГИМО, и вообще производит впечатление скромного и воспитанного молодого человека. Удивленным после своих выходок выглядел и сам Медведев: «Я не знаю откуда берутся эти демоны».

Демоны овладели Медведевым и на этот раз. После дисквалификации Джоковича именно россиянин считался главным претендентом на победу в турнире Большого шлема. Но в первом же сете Даня опять поругался с судьями. Он пошел спорить по поводу очевидного аута, арбитр не стал смотреть повтор, и получился скандал. Медведев пошел на половину корта Тима, чтобы показать след от мяча, и тут же нарвался на предупреждение.

- Ой, простите, кажется, я кого-то убил, да? Мои искренние извинения за то, что я пошел на его половину. Господи! – скандалил Медведев с супервайзером (представитель ассоциации теннисистов, который следит за организационными моментами).

Первый сет Медведев проиграл – 2:6. Потом уступил еще в двух на тай-бреках – 6:7 и 6:7. Причем имел в них сетболы, но принимал неверные решения, горячился, ошибался, и в результате отдал две «своих» партии в казалось бы безнадежных для соперника ситуациях.

Но и после этого Медведев не переставал спорить.

- Я просто очень разозлился, - объяснял Даниил потом на пресс-конференции. Конечно, не было причины говорить с супервайзером. Но что я сегодня сделал, чтобы мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред? Сказал что-то грубое? Я ничего не сделал, а меня предупредили! И я не понимаю, зачем супервайзер тогда сидит на матчах?

Но поздно. В финал вышел Тим. И там он будет играть с Александром Зверевым – еще одним русским, выступающим за Германию, куда его родители уехали еще в 1991 году.