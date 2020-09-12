Явка избирателей на президентских выборах в США может побить рекорд

Если результаты опроса отражают действительное положение дел, то предстоящие выборы президента в США могут стать самыми массовыми за последние полвека. Фото: REUTERS

Согласно последним опросам, большинство американцев (78%) планируют принять участие в голосовании на президентских выборах, которое состоится 3 ноября. По крайней мере, именно такая доля опрошенных граждан выразила «абсолютную уверенность» в своем участии.

Почти половина из политически активных граждан (49%) заявили, что лично придут на участки для голосования, 33% решили осуществить акт волеизъявления по почте, 16% оставят заполненный бюллетень на избирательном участке заранее, а 2% пока не определились с формой голосования.

Если результаты опроса отражают действительное положение дел, то предстоящие выборы президента в США могут стать самыми массовыми за последние полвека. Обычно явка избирателей колеблется в пределах 52-57%.

Самыми непредставительными за последние 50 лет стали выборы 1996 года, на которых победил Билл Клинтон от Демократическая партии – на них пришли лишь 49% избирателей. А самыми массовыми – выборы в 1968 году, закончившиеся победой республиканца Ричарда Никсона. Тогда свою волю путем голосования выразили 60,9% избирателей.