В Нижнем Новгороде задержали мать, которую сын заставил носить ему наркотики в СИЗО

В упаковке кетчупа сотрудники ФСИН нашли метадон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в СИЗО №1 на проспекте Гагарина пришла 50-летняя женщина. Татьяна Васильевна (имя изменено) принесла в учреждение вещи для своего 32-летнего сына Олега (имя изменено), который находится там под стражей за грабёж. Поскольку общение с внешним миром в условиях следственного изолятора сильно ограничено, о помощи задержанным часто приходится просить близких родственников. И Татьяна Васильевна не могла отказать сыну в простых радостях. Всё, что приносят для задержанных в СИЗО, строго проверяют сотрудники ФСИН. Так было и в этот раз, все вещи из посылки достали и внимательно осмотрели, не прошла проверку только упаковка кетчупа. Нередко в подобных предметах на территорию закрытых учреждений пытаются передать запрещённые предметы, такие как оружие или наркотики. Этот случай стал именно таким.

— Упаковка кетчупа была изъята и направлена на экспертизу для исследования, в последствии согласно справки в ней было обнаружено наркотическое средство метадон, — сообщил источник

По данному факту возбудили уголовное дело за сбыт наркотических средств. А Татьяну Васильевну задержали. На допросе женщина рассказала, что не знает, откуда в посылке для её сына взялись наркотики. Она объяснила, что продукты, которые она передавала Олегу в СИЗО, за два дня этого ей домой привёз незнакомый мужчина. Но установить его личность правоохранителям пока не удалось. В квартире женщины провели обыск, но следов наркотиков так и не нашли.

По одной из версий следствия, мать всё же знала о содержимом посылки, но долго сомневалась и не хотела её передавать. Но в конечном итоге сжалилась и пошла на поводу у сына, который очень её об этом просил. Сейчас этот вариант проверяют.

Сама Татьяна Васильевна женщине не с простой судьбой. она тоже была судима, около 20 лет назад по стечению обстоятельств она попала в драку, где причинила телесные повреждения другому человеку. Результатом стала судимость. Сейчас женщина работает на заводе и не хочет больше проблем с законом.