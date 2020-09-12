Более миллиона кубометров грунта и трехметровые дамбы: Как спасают русло Терека в Дагестане

Огромный экскаватор на берегу Терека черпает грунт из русла реки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Путешествие в Дагестан началось с изумления. Нас, журналистов, приехавших на берег буйного, по описанию поэта Лермонтова, Терека, чтобы написать репортаж о паводках, ждал сюрприз. Русло реки высохло за лето и воды в нем практически нет. Легендарный Терек издалека больше похож на большую лужу, к которой даже скот на водопой не идет. Дополняет сюрреалистичную картину огромный экскаватор, черпающий грунт со дна и сооружающий вдоль берега огромный вал, взобравшись на который я вспоминала стихи гениев: «Терек воет, дик и злобен…», «От этого Терека в поэтах истерика».

- Такой засухи здесь давно не было, - словно прочитав мои мысли, объясняет Марат Алиомаров, руководитель филиала «Дагводресурсы» ФГБВУ «Центррегионводхоз». – Сильные дожди прошли в мае, за все лето ни одного серьезного ливня. Вот река и высохла.

Засушливое лето оставило левый рукав Терека без воды, но это временное явление. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не верится, что именно в этом месте Терек может устроить наводнение, - говорю.

- Вам не верится, а мы несколько раз переживали сильнейшие паводки, - осаждает меня местный фермер Рамазан Магомедов. – Терек непредсказуем. Это сейчас воды нет, а по весне стремится из берегов выйти.

Рядом с селом Новая Коса Бабаюртовского района у Магомедова большое хозяйство, в нем более 500 коров и овец. А еще сельхозугодья, которые по весне Рамазан с помощниками засевает пшеницей и ячменем.

В 2000-х семья Магомедовых попала в большую беду. За сутки Терек разлился так, что в иных местах вода поднялась до двух метров.

- И мы, и все соседи выбежали из домов, кинулись спасать животных, - рассказывает фермер. – Старики, женщины, дети брели по пояс в воде, подгоняя скотину. Животные еле передвигались, тяжело им, стресс. А вода прибывает, уходить нужно скорее. Мне до сих пор тяжело это вспоминать. На наших глазах много животных утонуло.

Тогда Рамазан Магомедов остался и без урожая. Терек не пощадил богато засеянные поля, скрыл под илистой водой все всходы.

Многие фермерские хозяйства располагаются в долине реки Терека и поэтому страдают от паводков. Фото: Иван МАКЕЕВ

После этого стал Магомедов обивать чиновничьи пороги с просьбами установить на берегу дамбу. Денег в республиканском бюджете не хватало, поэтому работы хоть и проводились, но их было явно недостаточно. А значит, каждую весну фермер жил словно на пороховой бочке: покажет в этот раз Терек характер или нет?

Самыми страшными для местных жителей стали 2002 и 2005 годы. Вода разрушила мосты, размыла дороги, снесла дома. В 2002-ом река затопила 150 кв. км, 4 300 домов. Ущерб составил 2,5 млрд рублей при республиканском бюджете в 13 млрд!

В 2005-м зона затопления была в три раза больше, но в нее попало меньше селений. А потому ущерб вылился в 720 млн. рублей.

Серьезная помощь пришла в Бабаюртовский район в 2017 году. Росводресурсы выделили деньги для реализации комплексных работ по защите территории от наводнений.

- В условиях меняющегося климата паводки смягчаются в одних районах России и усиливаются в других, - отметил замначальника Управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Александр Сланник. - Пиковые уровни воды в реках отдаляются от средних многолетних значений, а значит, опираться на них в прогнозах становится все сложнее. Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия воды – одна из главных задач Федерального агентства водных ресурсов. Выполняются комплексные работы: дноуглубление, расчистка русел рек, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, которые как раз необходимы для защиты населенных пунктов от паводков.

- По завершении работ проблема с паводками в этой районе будет решена, - уверен руководитель филиала «Дагводресурсы» Марат Алиомаров. – Но есть и другие опасные участки. По территории Дагестана Терек протекает на расстояние 132 км – от границы Чечни до Каспийского моря. Поэтому в ближайшие годы мы начнем работу в других районах, где люди тоже страдают от паводков.

Кроме этого Марат Алиомаров рассказал, что расчистка русла положительно скажется и на рыбном хозяйстве.

Долина реки Терек. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Часть воды пойдет по каналам в систему Аракумских и Нижне-Терских водоемов, куда рыба идет на нерест, - отметил он. – Это осетр, толстолобик, судак, сазан и прочие виды. До этого рыба уходила в другие водоемы, потому что русла реки и каналов были забиты илом. Но сейчас все изменится.

В следующем году работы по расчистке рек Дагестана продолжатся. Как отметил Александр Сланник, всего на капитальный ремонт таких объектов на 2021-2023 год будет направлено более 180 миллионов рублей.