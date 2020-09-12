Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро во время контрольных прокатов рассказала журналисту kp.ru Андрею Вдовину, как они прошли коронавирусный период, и что считают главным в этом странном сезоне фигурного катания.

- Тиффани, вы одна из тех фигуристок, кто переболел коронавирусом. Страшно было?

Тиффани: На самом деле не очень. У меня были очень странные симптомы – очень сильно кружилась голова, была слабость, но и все. Но без кашля, без большой температуры. Так что прошло все нормально, все сделали правильно.

Джонатан: Да ладно, признайся, что страшно тебе было!

Тиффани: Страшно, было потому что никто не знал, сколько это продлится, чего ожидать. Болела дома, в Москве, одна. Несколько раз приходили врачи, те, кто берут тесты – в этих костюмах, как космонавты. Смешно смотрится.

Джонатан: На самом деле был небольшой шок и надежда, что все обойдется. Ведь не каждая же болезнь – коронавирус. Когда Тиффани заболела, мы сразу подключили высококлассных врачей. А сами сидели как на иголках – переживали за нее, звонили постоянно, с вопросами «как ты?», «Не кашлянула ли лишний раз?». А Тиффани переживала за нас. Все-таки Светлане Львовне (Алексеевой – тренеру пары, прим авт) не 30 лет. Слава Богу, все мимо нас прошло.

- Зато, говорят, вы травму залечили?

Тиффани: Да, есть хотя бы один плюс в этих трех месяцах. Каждый сезон у меня были травмы, и каждый раз было ощущение, что чуть-чуть не долечила. Все это накапливалось. А вот тут три месяца покоя и восстановления. Так что теперь я катаюсь с большей силой, чувствую себя намного лучше.

https://www.instagram.com/p/CCJMwNHpwIe/

- Джонатан, а у вас есть какие-то положительные вещи в этом периоде? Ну кроме того, что вы себя попробовали в качестве легкоатлета?

Джонатан: Ну легкоатлетом я был уже после карантина! На самом деле появилась возможность остановиться и подумать, и расставить приоритеты. Мы часто с Тиффани созванивались, обсуждали такие вещи, как наша миссия, для чего мы это делаем. И классно, что мы поняли, что мы на одной волне. Ну и просто здорово, когда у тебя есть пара часов, чтобы почитать книжку, что тебе не надо ложиться спать ровно в 22:00, потому что у тебя тренировка утром.

- Какие планы теперь на этот сезон?

Тиффани: В России пока есть соревнования, в других странах – неизвестно. Так что у нас может получится полностью российский сезон. Это неплохо!

Джонатан: Мы разговаривали с Тиффани и про это. У нас были разные этапы в карьере. Но когда все нормализовалось, мы съездили на Европу, спросили сами себя: а что мы можем улучшить? Так что наша задача на этот сезон сделать все, чтобы улучшить сами себя. Вот и специалисты отмечают, что мы стали лучше как пара, взаимопонимание прогрессирует. То, что мы делаем, уже смотрится более мастеровито. Скольжение лучше стало. Значит хорошо работаем.