Последнее фото: как Ирина Печерникова выглядела перед смертью

Ирина Печерникова скончалась в Москве на 75-м году жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Ирина Печерникова скончалась 1 сентября за день до 75-летие. Это известие стало потрясением для коллег и друзей звезды фильма "Доживем до понедельника". Последние годы артистка вела затворнический образ жизни в Ярославской области и мужественно боролась с онкологией. Также стало известно, что Ирина Викторовна накануне смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым встречалась с артистом и сломала ребра. А на днях появилось последнее фото звезды советского кино перед смертью.

Последнее фото и видео Ирины Печерниковой незадолго до смерти стали достоянием общественности. В кадре 74-летняя звезда сильно похудела, выглядела уставшей. Звезда фильма "Доживем до понедельника" не появлялась на телевидении и не давала интервью. Как признавалась сама советская звезда, она уже давно все сказала и не хотела лишний раз ворошить прошлое.

"Если я не наркоманка, не лежу в клинике и не сплю с кем-то, то тогда остается последняя возможность - это вызвать жалость. А я не хочу", - заявила актриса в эфире программы "Ты не поверишь!". Репортеры, беседовавшие с Печерниковой, не смогли попасть к ней в квартиру, так как актриса отказалась их пускать. Она сослалась на то, что является "лежачим больным" и ей тяжело.

На последних кадрах 74-летняя звезда сильно похудела, выглядела уставшей

После ее смерти многие вспомнили о том, как Печерникова страдала от алкоголизма и лечилась от рака горла. С онкологией актриса мужественно боролась последние годы.

Незадолго до смерти она упала и сломала ребра. "Вы знаете, сколько у меня переломов? Штук 30. Так что я - закаленный человек в этом смысле", - поведала она.

Также стало известно, что за день до смертельной аварии на Садовом кольце у Ирины Викторовны был в гостях Михаил Ефремов. "Падения и сломанные ребра у Печерниковой возникали периодически. Ей в принципе нельзя было пить, а она пила. Ей достаточно было 50 грамм, чтобы отключиться и упасть. Падала она где угодно", - рассказал кинокритик Александр Шпагин телеведущему Андрею Малахову.