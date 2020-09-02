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Алкоголь, загадочное убийство мужа и увлечение пластикой: как жила Ирина Печерникова перед смертью

Актриса поселилась в глухой деревне, а 2 сентября собиралась отмечать юбилей
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Ирина Печерникова. Фото: Кадр из телепередачи "Сегодня вечером"

Ирина Печерникова. Фото: Кадр из телепередачи "Сегодня вечером"

Актриса Ирина Печерникова по какому-то трагичному стечению обстоятельств скончалась 1 сентября, в День знаний. Не дожив одного дня до своего юбилея. 2 сентября артистке могло бы исполниться 75 лет. Прославил ее фильм "Доживем до понедельника". Он вышел на экраны 11 августа 1969 года. Молодую учительницу английского языка Наталью Сергеевну доверили сыграть 23-летней Печерниковой. После этой картины она проснулась знаменитой. Образ кроткой худенькой брюнетки настолько запал в душу зрителям, что по сей день Ирину Викторовну помнят по этой роли. И мало кто знает, что судьба уготовила звезде экрана немало тяжких испытаний.

В фильме "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова сыграла молодую учительницу, страстно влюбленную в своего коллегу. После выхода фильма на экран зрители мгновенно поженили Вячеслава Тихонова и красавицу-актрису. Но свою главную любовь Ирина встретила чуть позже. Голубоглазого красавчика Александра Соловьева из "Зеленого фургона" Печерникова увела из семьи. С ней актер познакомился в 1969-м, однако их отношения завязались гораздо позже. Ради Ирины Александр ушел от супруги Людмилы Гниловой, с которой прожил 22 года.

Долгие годы Соловьев разрывался между любимыми женщинами. С Ириной их объединила одна зависимость на двоих - алкоголь. В свое время актриса лечилась от алкоголизма в клинике имени Довженко, но не любила об этом вспоминать.

А в канун нового 2000 года Александра убили. Он ушел на спектакль 25 декабря и больше не вернулся. До сих пор остается загадкой, что случилось с актером в тот роковой вечер. Ему было 47 лет. Около месяца неопознанное тело пролежало в морге Института Склифосовского.

"Тот Саша, которого я знала, мне бы обязательно позвонил", - делилась актриса. Друзья уверяли ее, что он готовил грандиозный сюрприз на Новый год, поэтому и пропал. Нашла она его уже после новогодних праздников в морге.

"Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле…На улице Саша поскользнулся и упал, рассек лоб о камень. А в заключении о смерти говорится, что Саша умер от удара в затылочную часть округлым удлиненным предметом", - рассказывала Печерникова в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

После смерти любимого Ирина Викторовна сорвалась окончательно, ушла в запой, много курила и попала в клинику неврозов на полгода. Вышла она оттуда уже другим человеком. "После того как Саша погиб, а потом, через день после похорон умер папа, я надолго попала в больницу, в клинику неврозов. Время не лечит, только притупляет чуть-чуть", - признавалась актриса в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

Она стеснялась своего лица, потому решилась принять участие в проекте, где ей в прямом эфире сделали пластику. Знаменитую операцию Печерниковой по омоложению видела вся страна.

Актриса решилась преобразиться после пережитых потрясений

Актриса решилась преобразиться после пережитых потрясений

Фото: скриншот с видео

"Со мной работали лучшие врачи страны, приглашенные передачей Первого канала «Формула красоты»!.. Я счастлива, что наконец зажила полноценной жизнью...", - признавалась артистка.

Но потом внезапно уехала в глухую деревню под Ярославлем. На улицу почти не выходила. Компанию ей составляла близкая подруга да кошка.

За год до смерти 74-летняя актриса снялась в фильме "Земля Эльзы". В картине речь идет об этнической немке, которая никогда никуда не выезжала за пределы своей деревни. Роль Эльзы как раз-таки и исполнила Ирина Викторовна. Съемки проходили на Алтае.

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