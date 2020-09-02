Алкоголь, загадочное убийство мужа и увлечение пластикой: как жила Ирина Печерникова перед смертью

Ирина Печерникова. Фото: Кадр из телепередачи "Сегодня вечером"

Актриса Ирина Печерникова по какому-то трагичному стечению обстоятельств скончалась 1 сентября, в День знаний. Не дожив одного дня до своего юбилея. 2 сентября артистке могло бы исполниться 75 лет. Прославил ее фильм "Доживем до понедельника". Он вышел на экраны 11 августа 1969 года. Молодую учительницу английского языка Наталью Сергеевну доверили сыграть 23-летней Печерниковой. После этой картины она проснулась знаменитой. Образ кроткой худенькой брюнетки настолько запал в душу зрителям, что по сей день Ирину Викторовну помнят по этой роли. И мало кто знает, что судьба уготовила звезде экрана немало тяжких испытаний.

В фильме "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова сыграла молодую учительницу, страстно влюбленную в своего коллегу. После выхода фильма на экран зрители мгновенно поженили Вячеслава Тихонова и красавицу-актрису. Но свою главную любовь Ирина встретила чуть позже. Голубоглазого красавчика Александра Соловьева из "Зеленого фургона" Печерникова увела из семьи. С ней актер познакомился в 1969-м, однако их отношения завязались гораздо позже. Ради Ирины Александр ушел от супруги Людмилы Гниловой, с которой прожил 22 года.

Долгие годы Соловьев разрывался между любимыми женщинами. С Ириной их объединила одна зависимость на двоих - алкоголь. В свое время актриса лечилась от алкоголизма в клинике имени Довженко, но не любила об этом вспоминать.

А в канун нового 2000 года Александра убили. Он ушел на спектакль 25 декабря и больше не вернулся. До сих пор остается загадкой, что случилось с актером в тот роковой вечер. Ему было 47 лет. Около месяца неопознанное тело пролежало в морге Института Склифосовского.

"Тот Саша, которого я знала, мне бы обязательно позвонил", - делилась актриса. Друзья уверяли ее, что он готовил грандиозный сюрприз на Новый год, поэтому и пропал. Нашла она его уже после новогодних праздников в морге.

"Его убили в милиции, ударили. От этого удара он, не приходя в сознание, умер. Хотели замять это дело. Думали, что его захоронят с бомжами в общей могиле…На улице Саша поскользнулся и упал, рассек лоб о камень. А в заключении о смерти говорится, что Саша умер от удара в затылочную часть округлым удлиненным предметом", - рассказывала Печерникова в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

После смерти любимого Ирина Викторовна сорвалась окончательно, ушла в запой, много курила и попала в клинику неврозов на полгода. Вышла она оттуда уже другим человеком. "После того как Саша погиб, а потом, через день после похорон умер папа, я надолго попала в больницу, в клинику неврозов. Время не лечит, только притупляет чуть-чуть", - признавалась актриса в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Ирину Печерникову зрители помнят по фильму "Доживем до понедельника"

Она стеснялась своего лица, потому решилась принять участие в проекте, где ей в прямом эфире сделали пластику. Знаменитую операцию Печерниковой по омоложению видела вся страна.

Актриса решилась преобразиться после пережитых потрясений Фото: скриншот с видео

"Со мной работали лучшие врачи страны, приглашенные передачей Первого канала «Формула красоты»!.. Я счастлива, что наконец зажила полноценной жизнью...", - признавалась артистка.

Но потом внезапно уехала в глухую деревню под Ярославлем. На улицу почти не выходила. Компанию ей составляла близкая подруга да кошка.

За год до смерти 74-летняя актриса снялась в фильме "Земля Эльзы". В картине речь идет об этнической немке, которая никогда никуда не выезжала за пределы своей деревни. Роль Эльзы как раз-таки и исполнила Ирина Викторовна. Съемки проходили на Алтае.