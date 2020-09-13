Александр Розенбаум - в свой день рождения: Знаю - в Донбассе люди меня ждут, и я с удовольствием туда съезжу

Народный артист поделился с обозревателем KP.RU Александром Гамовым творческими планами Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- ...Александр Яковлевич, здравствуйте! Это Гамов из «Комсомолки».

- Привет.

- А вот вы обратили внимание, в нашем репортаже о соревнованиях «Бокс-Кобзон», ссылку на который я вам отправил, там снимок необычный. Если увеличить, то хорошо видно: между боксерами - Розенбаум.

- Да, я там вижу.

- И мне Миша Фролов, один из лучших наши фотокоров, с которым мы там работали, подходит и говорит: смотри, какой снимок. Я спросил: а почему ты Александра Яковлевича так снял? А он: мне показалось, что это какой-то символ. И - говорит - посмотри на его руки...

- Я с боксерами долгую жизнь - вместе. Это мой спорт. И люди, которые находятся в этом спорте, - мои товарищи. Многие - очень хорошие, давние. Все нормально.

А Иосиф – мой ближайший друг.

Руки? Ну, я тружусь не только на ниве авторучки. Поэтому руки у меня достаточно трудовые. Я на них не дышал без мороза. Так что - все нормально.

- То, что вы друзья с Иосифом Давыдовичем, и у вас - дни рождения рядом, у него 11 сентября, а у вас 13-го - это тоже не случайно?

- Мы с Иосифом (рядом и в календаре) - не случайно.

Я вам могу сказать, что числа со 2-го - 3-го сентября - такое количество дней рождения известных людей рядышком... Вчера был у Спивакова Володи день рождения. Сегодня у Гриши Ковалевского. И у Лары Долиной был недавно день рождения. В общем…

Но мы с Иосифом, действительно, стоим совершенно рядом – 11-го и 13-го. Поэтому, всегда справляли день рождения...

Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вместе - где-нибудь в поездках, на гастролях, да?

- Конечно, - и вместе, и врозь. Но вместе чаще мы были в Москве. Или в Ленинграде встречались.

- Какие-то подарки - да? От него - вам, или от вас - ему?

- И подарки, да, его - мне, а мои подарки ему – они наши, они стоят на положенных местах.

- А самый необычный подарок, самый яркий?

- Самое яркое – это всегда была встреча в его день рождения или - в мой. И - посиделки рядышком.

Не ждите от меня каких-то сенсационных «разоблачений» или подробностей. Вы меня знаете, это для меня - мужская дружба, которая дороже всякой сенсационной информации.

- Почему Иосиф Давыдович так любил ваши песни? Он меня звал на свои дни рождения, я слышал, ему нравилась особенно вот эта - «Вечерняя застольная».

Черт с ними,

За столом сидим, поем, пляшем.

Поднимем эту чашу за детей наших

И скинем с головы иней...

Есть запись трио - Лепс, Кобзон и Розенбаум эту песню исполняют. А еще Иосиф Давыдович ее пел - один за всех…

- Я знаю.

Александр Розенбаум Фото: Евгения ГУСЕВА

- Я с ним был девять раз в борющемся Донбассе. И он там все время вспоминал про своих близких друзей. Про Валентину Терешкову, про вас, про Григория Лепса... Недавно, кстати, он там выступил. У вас нет планов съездить в Донбасс?

- Это надо организовать. Просто - пока нет конкретных предложений. Хотя, люди меня ждут. И я с удовольствием туда съезжу.

- Там просто вот - и в Донецке, и в Луганске - так встречают наших артистов - по-особенному. Иосиф Кобзон это всегда отмечал.

- Будут организаторы, проявятся, значит, - и мы всегда там тоже будем.

- О, все! Мы об этом напишем, я думаю, что организаторы проявятся.

И еще. Год назад вы нашим радиослушателям, читателям, посетителям сайта советы давали, как себя в пандемию вести. (Александр Розенбаум в прошлом - врач скорой помощи.)

- Я все повторяю то же самое. Можете перепечатать то, что говорил. Никаких новшеств я вам не скажу.

- А можете еще раз повторить?

- Вести нормальный профилактический санитарно-гигиенический образ жизни. Носить маску в общественном месте, мыть руки и соблюдать правила безопасности в общественных местах - это прежде всего... Да не хочу я больше говорить на эту тему. Перепечатайте то…

Сегодня деньрожденный пост, а - не как вести себя в коронавирус.

- Мы вас поздравляем от души. Потому что вас все любят. Мы хотим вас слушать как можно дольше. И вдохновения вам. И новых песен нам - от вас.

- Спасибо вам большое, Саша. Всего доброго.