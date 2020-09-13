На Минском шоссе 12-летний школьник въехал на «Тойоте» в отбойник: пострадали трое детей

Сотрудникам полиции областного управления МВД предстоит выяснить, каким образом за рулем автомобиля «Тойота» оказался 12-летний мальчик, въехавший на высокой скорости в дорожное ограждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудникам полиции областного управления МВД предстоит выяснить, каким образом за рулем автомобиля «Тойота» оказался 12-летний мальчик, въехавший на высокой скорости в дорожное ограждение. Сигнал об этом поступил от очевидцев в воскресенье, в полшестого утра. На место прибыли сотрудники скорой помощи, пожарной службы и ГИБДД.

- Как выяснилось, в машине находились, кроме юного водителя, еще двое детей, - сообщили «КП» в областном главке МВД. - Мальчик и девочка. Обоим по 13 лет.

Происшествие случилось на 22 километре Минского шоссе. Судя по видео, которое гуляет по Сети, машина ремонту не подлежит (передняя часть всмятку).

- Детей срочно госпитализировали, - добавили в полиции.

Их состояние не уточняется.

Увы, но подобные ДТП с участием несовершеннолетних далеко не редкий случай. В мае этого года, напомним, под Талдомом случилась трагедия. 15-летний подросток дождался, пока мама с папой уснут, затем стащил ключи от иномарки и отправился кататься. В результате угодил в придорожную канаву, перевернулся. И погиб.