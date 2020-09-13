Зачем Россия и Белоруссия с понедельника начинают военные учения

Тактические маневры «Славянское братство" пройдут с 14 по 25 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместные российско-белорусские тактические учения «Славянское братство-2020» пройдут с 14 по 25 сентября. «Воевать» братья по оружию будут на на полигоне «Брестский» в Белоруссии. Эти маневры были запланированы еще в прошлом году военными ведомствами обеих стран. Так что никакой военно-политической конъюнктуры тут нет. Причем, проводится «славянское братство» начиная с 2015-го ежегодно. То, есть теперь - уже в пятый раз.

От России в учениях будет участвовать порядка 300 военных (в том числе и бойцы 76-й псковской дивизии ВДВ) и 70 единиц техники (люди и «железо» уже прибыли в республику по железной дороге).

Ожидалось, что в учениях примут участие и сербы, но США и Евросоюз так надавили на них, грозя жесткими санкциями, что Белград решил заморозить все военные учения со всеми странами на 6 месяцев.

В ходе учений белорусские и российские военные подразделения должны составить многонациональную тактическую группу и отработать совместные действия по борьбе с терроризмом. Маневры пройдут под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии генерала Вадима Денисенко.

Тем временем активисты белорусского протеста уже стращают своих сограждан провокационными слухами о «российской оккупации» и о том, что «солдаты Путина» останутся в республике навсегда. Такая же ложь была в ходу и пару лет назад, хотя после учений все наши военные (вплоть до солдата) вернулись в Россию. Подобную брехню месяц назад пыталась запустить и известная Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, сообщив, что «вооруженные русские солдаты уже прячутся в лесах под Минском». А когда стало известно, что группа российских солдат и офицеров - как и военные из десятка других стран - прибыли в Белоруссию для проведения этапа международных армейских игр, эта дама даже не извинилась. Можно и к белорусской бабке не ходить: местные горлопаны (как и в прошлые годы) постараются на полную катушку разыграть карту нынешних учений, используя провокационные слухи против «Славянского братства». Такой прием уже использовался, когда вдоль белорусских дорог, по которым двигались российские колонны, стояли люди с плакатами «Русский Иван, убирайся домой, тут водку не подают!». Я спросил у тогдашнего министра обороны Белоруссии Андрея Ревкова, как он к этому относится. Генерал ответил по-военному кратко: «Идиотов везде хватает, - и у нас, и у вас»…

Кроме того, уже и в Польше, и в Прибалтике, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе изо всех сил раздувают кадило вокруг «Славянского братства». По той же схеме: Минск и Москва «бряцают оружием» под окном у Европы. Меж тем, военный психоз по ту сторону белорусской границы раздувается уже до такого состояния, что вот-вот российские и белорусские танки ворвутся в Варшаву и Ригу, а сверху им помогут и псковские десантники. Причем, только в этом году войска НАТО в Польше и Прибалтике провели у белорусских границ почти 20 (!) разнокалиберных учений и стрельб. А группировка НАТО в регионе в 17 раз превосходит белорусскую! Но когда Лукашенко приказал своей армии прикрыть границу Белоруссии на наиболее опасном - Западном участке, натовские лицемеры обвинили его чуть ли в подготовке агрессии.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ…

США подтянули к Белоруссии 29 танков и 43 БМП

Войска НАТО подступили к границам Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, на расстояние 15 км от западных границ Белоруссии подошел танковый батальон США. В нем 500 бойцов, 29 танков и 43 боевые машины.

- Это не может не волновать, - заметил генерал Хренин.