Какие товары и услуги подорожают осенью: на ценах отразятся слабый рубль и пандемия

К зиме может подорожать наш "второй хлеб" - картошка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью цены традиционно растут. Но есть отдельные категории товаров и услуг, которые в ближайшие месяцы подорожают особенно сильно.

КАРТОФЕЛЬ

По фермерам 2020 году дарил чуть ли не больнее всего. Мало того, что из-за коронавируса посевную и посадочную кампании пришлось задержать, так еще и погода подвела. В одних регионах (Урал, Западная Сибирь, Алтай, Ставрополь) разразилась засуха, в других (Чувашия, Подмосковье) наоборот поля залило водой.

И отовсюду приходят жалобы, что не хватает рабочих рук. Границы закрыты, так что к фермерам не помощь не могут приехать сезонные работники из Азии. А ведь сбор и сортировка картофеля – это ручной труд.

- По сравнению с прошлым годом пришлось поднять цены для посредников на 3-5 рублей, - говорят подмосковные фермеры.

Во всероссийской ассоциации фермеров АККОР добавляют, что, хотя урожай овощей по всей стране в целом ожидается меньше, чем годом ранее, массового банкротства среди производителей овощей не ожидается.

Остается вопрос - как невзгоды отечественных фермеров скажутся на ценниках в магазинах. С одной стороны, Россия практически полностью обеспечивает себя картофелем. Но из-за того, что часть урожая мы продаем заграницу, на прилавках освобождается место для импорта. Например, в прошлом году в Россию привезли 131,5 тысяч тонн египетской картошки и еще 87,8 тысяч тонн бульбы из Белоруссии. Вероятно, импортный картофель поможет придержать цены в российских магазинах.

Мобильная связь подорожает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Эксперты предупреждают: до конца года стоит ждать повышения расценок сотовых операторов на 5-7%. Для разнообразия коронавирус ни при чем. Просто каждый год тарифы дорожают примерно на 15%, и нет никаких причин, чтобы 2020 стал исключением.

Впрочем, даже если этот прогноз сбудется, вовсе не обязательно, что именно вы станете платить за связь больше.

- Операторы не повышают расценки резко. Плата вырастет в некоторых регионах, скорее всего, в более экономически благополучных, - считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Кроме того, операторы регулярно закрывают старые тарифы и переводят их пользователей на новые – более дорогие.

Другая уловка компаний связи: предложить абонентам новые тарифы за прежние деньги, но с меньшими возможностями.

Пандемия скажется и на рынке электроники Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ

В последнее время национальная валюта чувствуют себя не очень хорошо. Доллар стоит уже больше 75 рублей, а евро пробило потолок в 90 рублей. Для экономики страны это, как ни странно, хорошо: зарабатывает бюджет на продажи нефти и газа валюту, а тратит на народ рубли. При слабой национальной валюте за те же прибыли можно получить больше рублей. Кроме того, в валюте выражен и Фонд национального благосостояния.

А вот для того самого народа приятного мало. Ведь падение курса рубля означает подорожание любого импортного товара. Например, электроники. Кроме того, порядка 70% лекарств и всяческих БАДов в российских аптеках – иностранного происхождения. Тут тоже стоит ждать прибавки в цене. Не обойдет волна подорожания и продукты, ввезенные из-за границы.

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