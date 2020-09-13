У поклонников дух перехватило при виде 52-летней Оксаны Фандеры в одних трусиках

Оксана Фандера и Филипп Янковский в Сочи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Одна из самых красивых актрис отечественного кино Оксана Фандера улетела в Сочи. Супруга Филиппа Янковского отправила на фестиваль "Кинотавр", который в эти дни проходит на черноморском побережье. 52-летняя артистка блистала на красной дорожке в вечернем платье и бриллиантах по цене квартиры, а потом решила показать себя в более откровенном виде.

Оксана Фандера опубликовала в блоге фото, на котором позирует в одних трусиках на балконе гостиничного номера в Сочи. В руках она держит верх от купальника и смотрит вдаль на море.

52-летняя супруга Филиппа Янковского крайне редко публикует свои снимки. Вероятно, на курорте знаменитость решила сделать исключение.

При виде шикарной фигуры Оксаны у поклонников дух перехватило. Фандера получила сотни комплиментов о своем внешнем виде. Ее осиной талии и стройным ногам могут позавидовать тысячи женщин. При этом артистка не раз признавалась, что не любит заниматься спортом.

Оксана Фандера и Филипп Янковский - одна из самых крепких и образцовых пар отечественного кинематографа. Вместе они уже больше 20 лет. Супруги воспитывают двоих детей - сына Ивана и дочь Елизавету. Наследники решили связать жизнь с кино и театром. И если Иван уже зарекомендовал себя серьезными работами в спектаклях театра им. Ермоловой и в фильмах "Текст", "Дама Пик", "Икария", то Елизавета еще делает первые шаги в искусстве.