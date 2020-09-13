«Мне нужен выходной»: Медведева отказалась говорить о своем здоровье

Фигуристка Евгения Медведева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева закрывала контрольные прокаты в «Мегаспорте». Но выступление у нее не получилось. А накануне появилась информация, что у Жени снова проблемы со здоровьем – обострилась травма спины.

- Сейчас делается все возможное, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу. Как, впрочем, и всегда, - ограничилась Медведева комментарием и попросила не обсуждать состояние здоровья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня был самый большой баннер от болельщиков в вашу честь. 13 метров! - попытались подбодрить Медведеву.

- Я не верила, что им удастся пронести, потому что коронавирус, все дела. Но это здорово, что они пробили собственным телом все преграды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но это было самое позитивное в этот день у Медведевой. Потому что прокат ей явно не удался. Хотя она старалась делать вид, что не придает значение контрольным прокатам.

- Раньше я сильно расстраивалась, переживала. А сейчас – нет, потому что знаю, что у меня немного времени, я отдохну и все будет намного лучше. С течением времени я проняла, что плохой результат на открытых прокатах – это не значат плохие оценки на соревнованиях. В прошлом году я плохо откатала на открытых прокатах, а на следующий день я вернулась в Канаду, и через день у меня были соревнования, где я откатала все чисто. Сейчас мне надо было вспомнить, что такое публика, что такое быть одной на льду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, падала не только Медведева, но и все в женской части программы – и Трусова, и Валиева, и Щербакова, и Туктамышева…

- Я не знаю, как все остальные откатали. Я на себе проверила: смотреть на других и думать, что вот она упала, значит, у меня есть право на ошибку – это гиблый номер. Наш мозг так устроен, чтобы идти по самому легкому пути. Но спортсмены привыкли идти против физики и физиологии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этот раз Медведевой надо пройти этот путь очень быстро. Этап Кубка России в Сызрани стартует уже 18 сентября. На нем Евгения выступает.

- Мне важно, чтобы у меня завтра был выходной. Мне нужно отдохнуть. Я вступила уже в такой возраст, когда мы не больше работаем, а должны больше восстанавливаться. Когда мы дети – мы работаем, работаем, работаем, наращиваем. А сейчас у меня опыт уже есть, и к работе надо подходить более осознанно. Посмотрим, какие результаты это даст.