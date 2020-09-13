Предварительные итоги выборов 13 сентября: Как голосовали в центре России

Рассказываем, как прошли выборы в центре России Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ростов-папа

Пять кандидатов участвовали в борьбе за пост губернатора Ростовской области. За два часа до завершения голосования, по данным областной избирательной комиссии более 40% ростовчан пришли к участкам, что чуть ниже, чем показатель предыдущих выборов (тогда было 48%).

Из более сотни жалоб, поступивших за три дня в облизбирком, самой серьезной стала жалоба по первому дню голосования в городе Гуково, где живет всего 63 тысячи человек — в итоге все бюллетене этого дня там были признаны недействительными.

Действующий губернатор Василий Голубев, возглавляющий регион с 2010 года, согласно первым данным ЦИК (обработано 0,31% протоколов), набрал более половины голосов - 74,85%. Его соперники Евгений Бессонов (КПРФ) и Петр Пятибратов (ЛДПР) предполагали обратиться в Генпрокуратуру с требованием отменить итоги досрочного голосования и «провести проверку выборной процедуры в области».

Казань — брал...

Более 73.5% избирателей выразили свою волю на выборах президента республики Татарстан — что, скорее всего, станет рекордной для России явкой в минувший Единый день голосования. Причем ни в одном из районов республики явка не была менее 50%. Интересно, что уже в первый из трех дней этой компании более четверти избирателей дисциплинировано проявили волеизъявление

Высокомотивированный татарстанский избиратель проголосовал за действующего руководителя республики Рустама Минниханова — согласно экзитполам за него отдали голоса 81.2 %. А по данным обработки 0,61% протоколов - все 87,9%. Четыре его конкурента Олег Коротченко ("Партия Роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России") и Владимир Сурчилов (ЛДПР) остались далеко позади...

Золото Пармы

Чуть более трети избирателей в Пермском крае пришли на участки, чтобы отдать свои голоса и около 42,63% протоколов было обработано к 22.00 по Москве. Самовыдвиженец, врио губернатора Дмитрий Махонин на этот момент имел более 76% голосов. Три других кандидата отстали от лидера довольно существенно. У представителя КПРФ Ксении Айтаковой, которая шла второй, оказалось немногим более 13%. Третью и четвертую позиции разделили либерал-демократ Олег Постников и представитель Патриотов России Евгений Козлов.

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