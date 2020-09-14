Плевок в мать: Гузеева рассказала о хамском поведении дочери

У дочери Ларисы Гузеевой Ольги непростой характер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лариса Гузеева души не чает в своей дочери Ольге – и это несмотря на то, что у девушки весьма непростой характер. У дочери известной актрисы и ресторатора Игоря Бухарова бывают нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Как-то наследница звезды даже учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу». Гузеева всегда подчеркивала – чтобы ни случилось, она всегда будет на стороне дочери.

На днях телеведущая рассказала об еще одной странной привычке Ольги. В эфире программы «На дачу!», которую ведет актриса, речь зашла о семейных обедах. Участница программы пожаловалась, что ей приходится готовить из одного продукта сразу несколько блюд, чтобы угодить всем членам семьи. На что Лариса ответила, что ее дочь тоже очень привередлива в еде. Например, Ольга давно отказалась от мяса. Гузеева рассказала историю, характеризующую ее дочь не с самой приятной стороны.

- Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Леле что-то не понравилось, она говорит: «Мам, протяни руку». И сплевывает туда. Я ей говорю: «Леля, тебе 20 лет!». Она мне: «И что? Если это невкусно!», - рассказала Гузеева.

Ольга Бухарова закончила школу в 2016 году, но в вуз в тот год не поступила, назвав причиной свою лень. Гузеева одобрила выбор дочери, позволив ей годик отдохнуть. Сейчас Ольга зарабатывает на жизнь, преподавая английский язык, и параллельно учится на филологическом факультете Российского государственного университета. По окончании вуза девушка планирует поступить в Высшую школу дизайна.

Актриса обожает свою дочь. Фото: Инстаграм.

Кроме дочери у 61-летней телеведущей есть еще один наследник. Сына Георгия Гузеева родила в 1992 году во втором браке – она была замужем за редактором Кахой Толордавой. Актрисе тогда было 32 года. Телеведущая говорит, что всегда воспитывала детей в строгости, потому что у нее особо не было времени ими заниматься.

- Я вот жесткий человек, у меня времени не было воспитывать, я работала. Когда Лельке было пять, а Георгию 12, то я сказала: «Если буду слышать визг и писк из комнаты, то даже не буду разбираться, кто виноват - накажу обоих! После этого они перестали жаловаться друг на друга, - поделилась актриса своими секретами воспитания в одном из интервью.

Лариса Гузеева трижды была замужем. В 1984 году на съемках фильма «Соперницы» актриса встретила своего первого мужа Илью. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Все годы замужества Лариса боролась с его пристрастием к наркотикам, но безрезультатно. В 1991 году, через семь лет брака, она ушла от мужа. Впоследствии он умер от передозировки

Второй муж Ларисы – грузинский редактор Каха Толордава – встретил Гузееву на съемках фильма «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. В картине у него была маленькая роль священника. Гузеева вышла за него замуж, когда узнала, что забеременела. Их брак был недолгим. Лариса тогда была на пике популярности, поэтому предпочла карьеру семье. Первенцу актрисы сегодня 28 лет, он уже женат – свадьбу Георгий, к слову, сыграл на родине отца в Грузии.

Со своим третьим мужем – ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше, когда ей было 18, а ему – 17 лет. Но потом жизнь развела их. Бухаров и Гузеева поженились в 1999 году, в браке у них появилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год.