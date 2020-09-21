Первый снег и заморозки в России: Синоптики говорят об аномальном начале осени

Погода в России этой осенью бьет аномальные рекорды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в России этой осенью бьет аномальные рекорды. Пока в одних регионах местные жители удивляются выпавшему в сентябре снегу, другие россияне страдают от невиданной засухи и мечтают о дожде. В некоторых городах, как назло, льют дожди, причем такие, что в любой момент люди могут остаться без жилья, если уровень воды в реках поднимется еще выше.

СНЕГ НА УРАЛЕ

В ночь с 20 на 21 сентября в Свердловской области выпал снег. Жители Первоуральска, выглянув утром на улицу, не поверили своим глазам - деревья и машины стояли припорошенные снегом. Хотя еще вчера было довольно тепло и выглядывало солнышко. Замечены снежинки были в Краснотурьинске и на окраинах Екатеринбурга.

- Нормально же осень шла! Что началось то? - жалуются жители Урала в социальных сетях.

Синоптики поясняют, что виной всему циклон, который вот-вот пройдет.

- Выпавший снег был вызван тыловой частью холодного циклона, который перемещается с юго-запада на северо-восток, - пояснила Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского гидрометцентра. - В ближайшие сутки он уйдет с нашей территории. Снежного покрова нигде не образовалось, ни в Первоуральске, ни в других районах.

По данным синоптиков, постоянный снежный покров в Свердловской области появляется лишь в первой декаде ноября. В октябре тоже бывают сугробы, но дольше чем несколько ней они не стоят. Подобное может произойти и в сентябре, но не чаще, чем раз в 50 лет.

ГРАД В САМАРЕ

Жителей других регионов погода тоже не радует. Пока самарцы ждали «бабье лето» и предвкушали теплые деньки, погода что-то напутала. В регионе начались дожди, заморозки, в Похвистневском районе выпал первый снег, а на Самару 20 сентября обрушился сильнейший град, диаметром почти в полсантиметра.

По словам синоптиков, нынешняя погода удивила даже их.

- Вторая декада сентября в этом году была более холодной, чем обычно, - сообщила Людмила Анурова, начальник гидрометцентра Приволжского УГМС. – В минувшие выходные сразу на трех станциях в Самарской области был зафиксирован град диаметром в 4,6 миллиметров, а также гроза. Град и грозы в сентябре – крайне редкое явление. Они стали следствием прохождения целой череды холодных атмосферных фронтов.

Пожарные машины откачивают воду Фото: Правительство ЕАО

НАВОДНЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

Жители Хабаровского края готовятся к подтоплению. Из-за проливных дождей уровень Амура в некоторых регионах дошел до критической отметки, река в любой момент может выйти из берегов. Уровень воды достиг 627 см, при этом опасной считается отметка 600 см.

Серьезнее всего ситуация в поселках Николаевка и Тельмана Еврейской автономии. Власти ввели режим ЧС, установлены насосные станции, спасатели откачивают воду.

- В зоне подтопления 31 дом, 2303 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 42 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Опасная ситуация и в Хабаровске. В зоне подтопления сейчас остается жилой дом и 74 приусадебных участка, а также два участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы.

На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного затоплены больше 1,5 тысячи дачных участков.

Обмелевший высохший водоем у зоны отдыха в селе Залесное Бахчисарайского района. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

А В ЭТО ВРЕМЯ

КРЫМ СТРАДАЕТ ОТ ЗАСУХИ

Пока центральная Россия страдает от дождей, Крым мучается из-за засухи. Такого аномального тепла, как в этом году, не наблюдалось последние 150 лет. Кстати, по данным синоптиков, воздух на этой неделе днем прогреется до +26… +31 градуса. На пляжах полно туристов, люди купаются, загорают, и бронируют отели у моря и на октябрь.

- Этот год оказался одним из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

Из-за нехватки воды страдают аграрии, воды для полива катастрофически не хватает. В некоторых городах, в том числе и столице полуострова, в целях экономии начали отключать воду.

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