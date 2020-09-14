«Вместо Мальдив едут в Сочи»: Киркоров, Петросян и Дружинин обзавелись апартаментами у моря

В Сочи есть недвижимость и у сатирика Евгения Петросяна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Устав от пандемической самоизоляции, знаменитости, многие из которых до сих пор сидят без работы, решили обзавестись «классикой» - домиком или квартиркой у моря.

Как выяснилось, самое популярное направление сейчас - Сочи.

По словам риелторов, помимо местных - «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Александра Реввы, Михаила Галустяна, Григория Лепса и Стаса Михайлова, начали закупаться сочинскими элитными метрами и другие знаменитости.

- У Лепса до сих пор есть дом в его родном селе Пластунка на улице Леселидзе, -рассказывает kp.ru риелтор Игорь Воротов. - Там потрясающие по красоте места: горы, Ореховский водопады. Скоро там будет строиться элитный коттеджный посёлок на 200 домов. У нас ходят слухи, что инвестором выступает Лепс...

Обзавёлся недвижимостью в Сочи и король поп-сцены Филипп Киркоров. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Григория ещё есть квартира в Сочи в микрорайоне Ареда. Там же находятся апартаменты рыжего «Иванушки», Михаила Галустяна и Гарика Мартиросяна.

Обзавёлся недвижимостью в Сочи и король поп-сцены Филипп Киркоров.

- У него есть квартира на первой береговой линии. Плюс ещё одна квартира на Приморской улице в одном доме вместе с семьей Кобзона. И ещё апартаменты в Лазурке. И вроде как Киркоров что-то прикупил на Красной поляне, - рассказывает «Комсомолке» риелтор.

В Сочи есть недвижимость и у сатирика Евгения Петросяна.

- У Евгения Вагановича в сочинском ЖК «Красная площадь» есть четыре квартиры общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Они со Степаненко купили их лет 15 назад,- поделились с «Комсомолкой» соседи Петросяна. - Теперь Петросян будет свои две квартиры продавать. Он ищет точно такие же апартаменты с видом у моря, но в другом доме, подальше от бывшей жены.

- Здесь много, кто из звёзд покупает недвижимость даже в целях инвестиции, - говорит риелтор Игорь Воротов. - Лично я видел у нас в офисе Егора Дружинина. Он закупался строительными материалами для ремонта своей сочинской квартиры. И ещё из сериала «СашаТаня» актриса Валентина Рубцова приобрела квартиру на черноморском побережье. Правда цены на недвижимость в Сочи сейчас «кусачие». В горах - от 150 тысяч рублей за квадратный метр, а у моря - от 500 тысяч рублей за квадратный метр.