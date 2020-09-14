«Ночью поднялась температура, но к утру пропала»: журналисты испытали вакцину от коронавируса

Через три недели после первой инъекции необходимо сделать вторую - для окончательного закрепления иммунитета. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В очередном выпуске своей программы Сергей Малозёмов посетил Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где под руководством члена-корреспондента РАН, доктора наук Дениса Логинова была разработана вакцина Гам-КОВИД-Вак, позднее получи название «Спутник Ви». Ученый объяснил, как удалось так быстро изобрести вакцину (сами сотрудники Центра имени Гамалеи начали прививаться еще весной). Дело в том, что в основе «Спутника Ви» - вакцина против вируса лихорадки Эбола, на разработку которой ушло более 20 лет. А теперь в этой, как выразился Логинов, «ракете» просто сменили «боеголовку». Такая переделка оказалась несложной процедурой и заняла всего две недели. Именно поэтому ученые Центра прививались без всякой опаски еще на ранних стадиях испытания вакцины, ведь они хорошо знали, как организм реагирует на давно известный препарат.

Ученые подчеркивают, что от вакцины заразиться тем более невозможно: вакцина содержит в себе не вирус, а один-единственный его ген, который и провоцирует иммунный ответ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины в центре испытывают и на животных — в частности, на сирийских хомячках. Оказывается, они тоже могут болеть коронавирусом и их легкие разрушаются под его воздействием точно так же, как человеческие. Привитые же хомячки остаются здоровыми.

Испытать вакцину на себе решил и Сергей Малозёмов, а также двое членов его съемочной группы. На следующий день они рассказали о своем самочувствии: сам Малозёмов не ощутил никакого недомогания и с утра как обычно повел дочь в детский сад. У оператора Алексея Корнющенкова ночью поднялась температура до 38,5, у звукорежиссера Алексея Потлова - до 37,5. Впрочем, к утру этим симптомы исчезли. Через три недели после первой инъекции необходимо сделать вторую - для окончательного закрепления иммунитета. Сколько он будет действовать, точно пока неизвестно, предположительно год-два.

Массовая вакцинация россиян предположительно начнется осенью, уколы будут бесплатными. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Никто из привитых сотрудников Центра имени Гамалеи не заболел «короной», хотя они постоянно контактируют с вирусом в лаборатории и посещают «красные зоны» в больницах. Ученые подчеркивают, что от вакцины заразиться тем более невозможно: вакцина содержит в себе не вирус, а один-единственный его ген, который и провоцирует иммунный ответ.

Массовая вакцинация россиян предположительно начнется осенью, уколы будут бесплатными. Детей пока прививать не будут — до окончательного завершения испытаний «Спутника Ви».